В марте в Вышке будет сформирован новый состав Ученого совета

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

28 февраля состоялось заключительное заседание Ученого совета НИУ ВШЭ в его действующем составе. Срок его полномочий истекает, 19 марта пройдет конференция работников и обучающихся НИУ ВШЭ, на которой состоятся выборы, и уже к концу марта будет сформирован новый состав Ученого совета на пятилетний срок.

Как рассказала проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич, за прошедшие два месяца в университете проведены общие собрания подразделений и конференции укрупненных групп, на которых были избраны 710 делегатов предстоящей общеуниверситетской конференции.

Решением Ученого совета список избранных делегатов был одобрен.

Еще 123 делегата — действующие члены Ученого совета НИУ ВШЭ. Таким образом, общее число делегатов — 833, будут представлены все категории работников, студенты и аспиранты.

Кроме того, конференциями укрупненных групп были выдвинуты кандидаты в избираемую часть Ученого совета с учетом квот, утвержденных в декабре прошлого года. Все предложенные сотрудники вошли в список, сформированный Ученым советом для вынесения на рассмотрение конференции. Со списком можно ознакомиться на сайте конференции университета.

Помимо членов, избранных конференцией, в Ученый совет по должности войдут ректор, президент, научный руководитель и его заместитель, а также проректоры. При наличии представления ректора по решению Ученого совета в его состав могут войти и другие коллеги (директора кампусов, деканы, председатель профсоюза, старшие директора и директора по направлениям). Предельная численность Ученого совета будет определена делегатами конференции, действующий Ученый совет рекомендовал определить ее в количестве 150 человек.

Конференция работников и обучающихся НИУ ВШЭ 19 марта пройдет на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

На заседании 28 февраля Ученый совет Вышки рассмотрел и другие вопросы.

Президент НИУ ВШЭ Александр Шохин отчитался перед Ученым советом о своей работе с 2019 по 2024 год. Как отметил ректор Никита Анисимов, такой отчет предусмотрен уставом университета. Президент рассказал о своем участии в совершенствовании образовательной, научной, экспертно-аналитической и другой деятельности университета, о работе в качестве заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и др.

Ученый совет утвердил Положение о студенческом самоуправлении в НИУ ВШЭ. Новшества, появившиеся в этом документе, представил проректор Дмитрий Земцов. Например, один из разделов посвящен уполномоченному по правам студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. Правовой основой данного института ранее служило решение Студенческого совета. За годы существования институт уполномоченного доказал свою эффективность и поэтому был закреплен в положении. Другим существенным нововведением стало включение в текст положения раздела о Едином центре обращений. Это новый орган, создающийся в целях оперативного реагирования на обращения обучающихся, обеспечения стабильности работы по защите прав и интересов обучающихся в экстренных ситуациях. Создание этого органа стало итогом работы Ситуационного центра НИУ ВШЭ в 2022–2023 годах.

На заседании в форме тайного голосования состоялся конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Перед голосованием руководитель кадровой комиссии Ученого совета Владимир Шадриков рассказал об итогах работы комиссии, а первый проректор Вадим Радаев представил аналитическую справку о динамике показателей конкурсного отбора на должности ППС. В частности, он отметил, что число преподавателей Вышки, получивших замечания за завышение оценок студентам, за последние три года существенно снизилось, так что борьба с «инфляцией оценок» дает ощутимые результаты.