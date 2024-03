Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

28 февраля состоялось заключительное заседание Ученого совета НИУ ВШЭ в его действующем составе. Срок его полномочий истекает, 19 марта пройдет конференция работников и обучающихся НИУ ВШЭ, на которой состоятся выборы, и уже к концу марта будет сформирован новый состав Ученого совета на пятилетний срок. Как рассказала проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич, за прошедшие два месяца в университете проведены общие собрания подразделений и конференции укрупненных групп, на которых были избраны 710 делегатов предстоящей общеуниверситетской конференции. Решением Ученого совета список избранных делегатов был одобрен. Еще 123 делегата — действующие члены Ученого совета НИУ ВШЭ. Таким образом, общее число делегатов — 833, будут представлены все категории работников, студенты и аспиранты. Кроме того, конференциями укрупненных групп были выдвинуты кандидаты в избираемую часть Ученого совета с учетом квот, утвержденных в декабре прошлого года. Все предложенные сотрудники вошли в список, сформированный Ученым советом для вынесения на рассмотрение конференции. Со списком можно ознакомиться на сайте конференции университета. Помимо членов, избранных конференцией, в Ученый совет по должности войдут ректор, президент, научный руководитель и его заместитель, а также проректоры. При наличии представления ректора по решению Ученого совета в его состав могут войти и другие коллеги (директора кампусов, деканы, председатель профсоюза, старшие директора и директора по направлениям). Предельная численность Ученого совета будет определена делегатами конференции, действующий Ученый совет рекомендовал определить ее в количестве 150 человек. Конференция работников и обучающихся НИУ ВШЭ 19 марта пройдет на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия». На заседании 28 февраля Ученый совет Вышки рассмотрел и другие вопросы. Президент НИУ ВШЭ Александр Шохин отчитался перед Ученым советом о своей работе с 2019 по 2024 год. Как отметил ректор Никита Анисимов, такой отчет предусмотрен уставом университета. Президент рассказал о своем участии в совершенствовании образовательной, научной, экспертно-аналитической и другой деятельности университета, о работе в качестве заведующего кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и др. Ученый совет утвердил Положение о студенческом самоуправлении в НИУ ВШЭ. Новшества, появившиеся в этом документе, представил проректор Дмитрий Земцов. Например, один из разделов посвящен уполномоченному по правам студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. Правовой основой данного института ранее служило решение Студенческого совета. За годы существования институт уполномоченного доказал свою эффективность и поэтому был закреплен в положении. Другим существенным нововведением стало включение в текст положения раздела о Едином центре обращений. Это новый орган, создающийся в целях оперативного реагирования на обращения обучающихся, обеспечения стабильности работы по защите прав и интересов обучающихся в экстренных ситуациях. Создание этого органа стало итогом работы Ситуационного центра НИУ ВШЭ в 2022–2023 годах. На заседании в форме тайного голосования состоялся конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Перед голосованием руководитель кадровой комиссии Ученого совета Владимир Шадриков рассказал об итогах работы комиссии, а первый проректор Вадим Радаев представил аналитическую справку о динамике показателей конкурсного отбора на должности ППС. В частности, он отметил, что число преподавателей Вышки, получивших замечания за завышение оценок студентам, за последние три года существенно снизилось, так что борьба с «инфляцией оценок» дает ощутимые результаты.

В заседании приняла участие Марина Боровская, президент Южного федерального университета, которая в качестве председателя Совета ректоров вузов Юга России ведет работу в новых российских регионах. «Нам на Юге нужна помощь и поддержка профессионального сообщества, и здорово, что мы с Высшей школой экономики идем в ногу», — отметила она.

Ректор Никита Анисимов, президент Александр Шохин и научный руководитель университета Ярослав Кузьминов вручили коллегам университетские награды. Медали «Признание» получили профессора НИУ ВШЭ Валентина Дыбская, Екатерина Энтина и Фуад Алескеров. Подводя итоги заседания, Никита Анисимов поблагодарил членов Ученого совета за плодотворную совместную работу, отдельно отметив комиссии Ученого совета, которые проводили качественную экспертизу всех рассматриваемых вопросов и документов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI