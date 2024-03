«Будущее глазами молодежи» обсудили на сессии Всемирного фестиваля молодежи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

3 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи состоялась сессия «Будущее глазами молодежи: единство в многообразии», организованная Высшей школой экономики. В ходе панельной дискуссии эксперты из НИУ ВШЭ и МГИМО представили доклады с результатами своих исследований. Ключевыми спикерами сессии стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Модератором сессии выступил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

«В современном мире молодежная политика — залог стратегического успеха развития государства. Причем молодежная политика должна быть доказательной, опираться на прогностические возможности науки, — сказал Дмитрий Земцов, открывая дискуссию. — Наша работа напоминает игру в шахматы по переписке: сегодняшние решения в сфере молодежной политики имеют не только мгновенные эффекты, но и отсроченные на десятилетия последствия. Поэтому сегодня нам важно понимать, что мы знаем и чего не знаем о молодежи, находить способы избавляться от белых пятен, а в управленческих решениях ориентироваться на принцип доказательности». Ученый НИУ ВШЭ и МГИМО Алексей Токарев представил исследование массового сознания российской молодежи. Работа базируется на результатах 64 фокус-групп, проведенных в 30 населенных пунктах (Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Таганрог, Донецк, Форос и другие). Алексей Токарев рассказал, что базовое самоощущение от страны у молодежи — величие географии, истории и культуры, а образ будущего складывается из равенства возможностей.

Уникальная методология исследования реализуется и сейчас на полях фестиваля: исследовательская группа Высшей школы экономики на протяжении всего ВФМ проводит интервью и фокус-группы для формирования единого образа картины мира и России глазами молодежи. Директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев представил доклад «Что мы (не)умеем знать о молодежи?». Согласно исследованию, в образовательных траекториях молодежи заметен бум спроса на колледжи и СПО (их выбирают более 60% обучающихся 9-х классов). Также растут прагматические мотивы получения высшего образования: более чем для 80% студентов обучение в вузе — это прежде всего возможность построения успешной карьеры. Помимо этого, заметен рост интереса к медицинским и инженерным направлениям при падении спроса на экономические и менеджериальные направления. В качестве трех основных шагов развития исследований молодежи Иван Груздев обозначил развитие коллабораций различных исследовательских центров, разнообразие методов исследований и переход от обобщений к детальному описанию внутренних различий групп молодежи.

«Спасибо Высшей школе экономики за то, что вы проводите такие исследования и даете основу для управленческих решений, потому что, когда решения принимаются на основе данных, это сильно повышает их эффективность», — отметила Ольга Петрова. По ее мнению, рисунки студентов, которые были представлены в докладах как результаты фокус-групп, подтверждают, что наша молодежь не только принимает ценность многоконфессионального единства, но и выражает готовность ее транслировать. «Мы вместе, мы разные, но сложные задачи можно решать только командой. Этот принцип уже настолько впитался в наших ребят, что нам остается только показывать свой пример коллаборации для наиболее эффективных результатов, и исследования молодежи — как раз та вещь, которую мы должны делать вместе», — подчеркнула заместитель министра. В ходе сессии Дмитрий Земцов объявил о намерении ряда исследовательских групп создать консорциум по исследованиям молодежи и доказательной молодежной политике, предложив присоединяться к нему всем заинтересованным ученым и экспертам.

