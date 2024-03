Более 200 руководителей российских предприятий повысят квалификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Стартовал новый поток обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», который объединил более 200 руководителей российских предприятий из 44 регионов страны. Программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и направлена на развитие критически важных бизнес-компетенций управленцев высшего и среднего звена в условиях современного рынка.

«Президент в Послании Федеральному Собранию поставил цель кардинально повысить производительность труда. Для этого предстоит к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% компаний базовых несырьевых отраслей. Запустить такие проекты и развить результаты внедрения бережливого производства возможно только при поддержке руководства предприятий. В этом помогает программа «Лидеры производительности», которая к концу года охватит порядка 10 000 руководителей», – сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Лидерами по количеству участников нового учебного потока стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а также Республика Башкортостан и Воронежская область. Всего в текущем году запланировано четыре потока обучения, в рамках которых переподготовку пройдут в общей сложности 750 российских управленцев.

«В феврале наша программа отметила свое пятилетие. Мы видим, что все больше компаний инвестируют в подготовку руководителей: нашими выпускниками уже стали свыше 9500 управленцев, которые совместно с экспертами программы разработали более 1000 живых проектов повышения эффективности конкретных предприятий. Благодаря их реализации бизнесу удается найти точки роста на среднесрочную перспективу и выйти на стабильный рост производительности в среднем на 15-45%», – отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

26 марта запланирован старт второго в этом году потока обучения. Регистрация на третий поток продлится до 10 апреля, а на четвертый поток – до 13 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте центрпроизводительности.рф

Образовательная программа «Лидеры производительности» – одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. До конца 2024 года обучение смогут пройти порядка 10 тысяч руководителей высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей.

