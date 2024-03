03.03.2024 Wspólny komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rumunii z okazji obchodów “Dnia Solidarności Polsko-Rumuńskiej”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polska i Rumunia obchodzą dziś, 3 marca 2024 r., Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej, świadczący o partnerstwie dwóch narodów, które łączy wspólnota doświadczeń Historycznych oraz wola dalszego wzmacniania stosunków dwus tronnych.

Pierwsze obchody Dnia Solidarności Polsko-Rumuńskiej w 2024 roku wpisują się w ciąg wydarzeń upamiętniających szczególne momenty dla historii i stosunków dwustronnych: 105-lecie stosunków dyplomatycznych, 85-lecie ud zielenia przez Rumunię schronienia dla polskiego rządu, który poza granicami kraju podjął walkę z nazistowskim niemieckim okupantem, 35-lecie upadku komunizmu i przejścia do demokracji w Europie Środkowo i Wschodniej oraz 15-lecie partnerstwa Strategicznego. Wydarzenia, które przypominamy, zdefiniowały zaufanie i dynamikę partnerstwa między Warszawą a Bukaresztem.

Kamieniem milowym dla stosunków między dwoma państwami stało się podpisanie 3 marca 1921 r. przez dwóch ówczesnych ministrów spraw zagranicznych, Eustachego Sapiehę i Take Ionescu Konwencji o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji. To porozumienie dało podstawę do rozwijania współpracy dwustronnej II Rzeczpospolitej z Rumunią.

Konwencja z 1921 r. przypieczętowała przede wszystkim zobowiązanie stron do wzajemnej obrony w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Sowieckiej. Jak pokazała historia, ów obronny sojusz między Warszawą a Bukaresztem dowiódł swojej wiarygodności, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym.

Dziś, jako państwa członkowskie UE i sojusznicy w NATO, Polska i Rumunia pozostają silnie zaangażowane we wspieranie Ukrainy w przeciwdziałaniu zbrojnej agresji Rosji, a także w przywracanie porządku opartego na zasadach prawa międzynarodowego.

Solidarność polsko-rumuńska znajduje swój wyraz nie tylko w intensywnym dialogu polityczno-dyplomatycznym na wielu szczeblach, ale także w wymiarze wojskowym, gospodarczym, inwestycyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ludzkim. Ścisłej, trwałej współpracy między władzami towarzyszydynamiczna współpraca na poziomie samorządowym. Polsko-rumuński sezon kulturalny 2024-2025 dodatkowo wzbogaci przyjaźń między dwoma narodami.

Obchodząc po raz pierwszy Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej ponawiamy nasze zobowiązanie do dalszej współpracy w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych, które przełoży się na konkretne korzyści dla obywateli obu państw .

