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13 Marta на международной выставке-форуме «Россия» при организационной поддержке Правительства России, Министерства экономического ра звития РФ y Национального центра развития ИИ при Правительстве РФ состоится Este es un discurso intelectual. В центре главного события весны в ИИ-отрасли – технологические достижения, передовые российские разработки, дискуссии и мастер-кла ссы от экспертов и разработчиков – лидеров рынка. El programa completo está programado para una sesión plenaria «Inteligencia intelectual – tecnología de punta XXI», paneles de discusión especializados en внедрении ИИ в финансовой отрасли, энергетике, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, образованиии и transporte. Их участниками станут члены Правительства РФ, главы федеральных и региональных отраслевых ведомств, представители научно-образоват ельных и экспертных организаций, разработчики и руководители технологических корпораций. Российские ученые из 12 исследовательских центров в сфере ИИ расскажут студентам о будущем человека в эпоху масшабного ра звития искусственного интеллекта. Более чем 20 организаций-партнёров, среди которых Сбер, Яндекс, Сибур, Банк России, «Движение Первых», Минцифры, М инкультуры, Минэнерго и др. Proporciona clases magistrales y exposiciones interactivas previas. А российские regiones y передовые сследовательские centros проведут выставку ИИ-достижений.

С программой тематического дня можно ознакомиться на decir.

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