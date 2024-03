Члены ВТО подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров в течение 2024 г.

Source: MIL-OSI Russian Language News

13-я Министерская конференция (МК-13) ВТО в Абу-Даби после пяти дней напряженных переговоров завершилась принятием итоговой декларации. Среди прочего в ней подтверждено принятое на прошлой конференции обязательство – договориться о реформе системы разрешения споров в течение 2024 г.

«По общей декларации министров – мы свои задачи считаем выполненными. Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики. Это не значит, что попытки не будут продолжаться. Очевидно, в ближайшие два года эта тема станет одной из основных линий напряжения в Женеве», – прокомментировал журналистам глава российской делегации, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Также, по его словам, удалось убедить оппонентов продлить мораторий на взимание пошлин с электронных трансмиссий до следующей конференции, хотя в дальнейшем эта тема может потребовать новых подходов.

Еще одним значимым результатом МК-13 стало заключение плюрилатерального соглашения по инвестициям. Под ним подписались 123 члена ВТО (всего в организации сейчас 166 членов), включая, Россию. Ряд стран пока не позволяют формально включить его в свод права ВТО. «Но широкая поддержка показывает, что появление единых многосторонних правил в сфере инвестиций – это вопрос времени», – отметил министр.

Кроме того, ВТО пополнилась двумя новыми членами – к организации присоединились Восточный Тимор и Коморские Острова.

Вместе с тем странам ВТО пока не удалось прийти к консенсусу по двум наиболее острым пунктам повестки – программе будущих переговоров в сельскохозяйственной сфере и рыболовным субсидиям. «Если по первой теме договоренности были практически недостижимы на этой конференции, то по второй – мы были близки к успеху, – прокомментировал Максим Решетников. «Практически весь текст был согласован. Камнем преткновения стал объем льгот, за которые боролись развивающиеся страны», – пояснил он.

По обеим темам переговоры будут продолжены в следующую двухлетку до МК-14, но с разных стартовых позиций, уточнил глава делегации РФ. «По рыболовным субсидиям есть текст в высокой степени готовности. По сельскому хозяйству, несмотря на то, что все проблемы давнишние, подходы к их решению настолько полярны, что точки соприкосновения пока не просматриваются», – констатировал он.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, который собирается раз в два года. 13-я министерская конференция открылась 26 февраля в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бин Ахмеда аз-Зейуди.

