Финансовые новости: За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей

Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше — 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.

Меры Банка России способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки — и это повлияло на общее снижение ставок на рынке. МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день. Введение макропруденциальных лимитов сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%: по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале. Подробнее читайте в материале «Тенденции микрофинансового рынка в 2023 году». Фото на превью: Иван Высочинский / ТАСС

