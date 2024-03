Назначен постоянный представитель России при Всемирной торговой организации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Николай Платонов назначен на должность Постоянного представителя Российской Федерации при Всемирной торговой организации. Соответствующий указ 1 марта подписал Президент Владимир Путин.

Напомним, постоянный представитель назначается на должность и освобождается от неё Президентом России по представлению председателя Правительства России Михаила Мишустина. При этом руководство деятельностью Постоянного представительства осуществляется Министерством экономического развития России в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РФ.

В обязанности Постоянного представителя входит представление России во Всемирной торговой организации, участие в разработке и обеспечении реализации единой торговой политики и позиции России на переговорах в рамках объединения, содействие развитию торгово-экономических связей между Россией и членами ВТО, представление и защита интересов России при рассмотрении торговых споров в Органе по разрешению споров Всемирной торговой организации.

Николай Платонов сменил на этой должности своего предшественника Дмитрия Лякишева, полномочия которого завершились по истечению пятилетнего срока. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, предшественник нового постпреда России в ВТО стоял у истоков присоединения России к Всемирной торговой организации и внёс неоценимый вклад в переговорный процесс по данному вопросу.

«Дмитрий Лякишев – профессионал высокого класса, который принимал непосредственное участие в переговорах по выработке системных обязательств России в рамках присоединения к ВТО, включая вопросы технического регулирования, импортного лицензирования и таможенных процедур, – отметил министр. – После завершения переговоров по присоединению он провёл колоссальную работу по подготовке России к членству ВТО и все пять лет на посту Постоянного представителя России при Всемирной торговой организации активно защищал интересы страны».

Новый постпред, как и предшественник, имеет богатый управленческий и административный опыт, в системе Минэкономразвития России находится с 1998 года. За его плечами обширная практика подробного погружения в специфику внешнеэкономической политики России и деятельности международных организаций.

С 2001 по 2005 годы работал старшим экспертом в Торговом представительстве России в США. С 2005 года на должности заместителя начальника отдела Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России отвечал за переговорный процесс по межправительственным соглашениям о поощрении и взаимной защите капиталовложений с иностранными государствами.

С 2009 по 2010 год работал в Постоянном представительстве Российской Федерации при Отделении ООН в Женеве, обеспечивающем взаимодействие России с ВТО и другими международными экономическими организациями. В 2010-2013 годах был в должности генерального директора ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

С марта 2013 года занимал должность заместителя директора Департамента внешнеэкономических отношений Минэкономразвития России, а с августа 2015 года – должность заместителя директора Департамента корпоративного управления ПАО «Транснефть».

В последней своей должности, с мая 2021 года, в качестве заместителя Постоянного представителя России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе руководил группой Минэкономразвития России, курировал вопросы торгово-экономических отношений между Россией и Евросоюзом.

По словам Николая Платонова, Россия является и будет оставаться важным участником многосторонней торговой системы, активно вовлеченным во все происходящие в ВТО процессы, в том числе – связанные с реформированием Всемирной торговой организации и формированием под ее эгидой новых договоренностей, продиктованных современным уровнем развития общества и текущими вызовами для мировой торговли.

«В ситуации беспрецедентного санкционного давления на Россию особенно важно с помощью сформированного десятилетиями инструментария Всемирной торговой организации и закрепленных в обязательствах стран ВТО благоприятных режимов торговли и доступа на рынки, развивать торговые отношения с дружественными и нейтрально настроенными к России государствами, координировать с ними усилия по совершенствованию правил ВТО и обеспечению эффективного функционирования организации в интересах каждого, а не узкой группы её членов», – отметил Николай Платонов.

