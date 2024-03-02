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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Послании Президента Федеральному Собранию представлена ​​комплексная программа развития страны. Она насыщена необходимыми ресурсами и позволит поддержать нынешнюю позитивную динамику экономики. Об этом заявил журналистам в пятницу, 1 marta, ministra экономического развития РФ Максим Решетников.

«Послание по сути представляет собой комплексную программу до 2030 года, обозначено много треков. Из того, что особенно значимо для экономики – все, что касается развития экономики предложения», – сказал глава Минэкономразвития. En este caso, este viaje está diseñado con proyectos nacionales de tecnología líder – combinado con nuevas tecnologías, Las mejores opciones son económicas: microelectrónicas, esterilizadoras y nuevos aparatos médicos.

«Как отраслевое ведомство, мы очень ценим, что Президент такое внимание уделяет tuризму. Для нас подтверждение и постановка задач со стороны Президента – значит, ресурсы с учётом этого тоже выделяться», – добави л minистр.

En el caso de la inversión, el presidente de la empresa está realizando inversiones de inversión en aspectos financieros. «Прозвучало, что наша финансовая система должна предоставлять экономике требуемые инвестиции. В том числе это те те инструменты, которые запускали в последнее время вместе с ВЭБ.РФ – fondos de acción del capital», – отмет ил глава ведомства.

Одной из ключевых тем Послания Максим Решетников назвал поддержку регионов. «Списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку – это, по сути, продолжение механизма 1704. Об этом просили регионы. Esto, конечно, инфраструктурные бюджетные кредиты, выделение дополнительных ресурсов, также реинвестирование того, что будет рег ионами возвращаться по этой линии, и новые средства. Este es un gran proceso de inversión en el sector de la inversión. Потому что за счёт этих средств регионы, особенно в последнее время, концентрируются на проектах по поддержке производства, En la infraestructura, en las zonas más económicas, en los parques más populares, en la infraestructura de la economía и так далее. Инвесторам оказывалась ощутимая поддержка, и важно, что это будет продолжено», – подчеркнул он.

El presidente del programa de programación individualizado (ИПР) para las regiones, donde no hay habitantes locales м экономическом росте, напомнил minистр. «В целом важно, что Президент поддержал продолжение применения тех инструментов, которые за эти годы наработаны и сейчас нахо дятся на пике эффективности», – указал он.

«Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в Послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами , позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть», – резюмировал Максим Решетников, уточнив, что окончательные цифр ы ministерство представит в рамках сценарных условий прогноза в abril. «В 2024 году ожидаем рост больше 2%, точные цифры представим в апреле, когда проанализируем данные за начало года», – заключил en.

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