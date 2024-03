Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодёжи-2024. Мероприятие собрало более 20 тысяч участников из 190 стран. ВФМ проходит в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина для развития международного молодёжного сотрудничества, организатор — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого участвует в деловой программе фестиваля, а также знакомит гостей с передовыми инженерными разработками вуза. Сотрудники университета проводят мероприятия для детей и школьников.

В приветствии к участникам фестиваля президент России Владимир Путин отметил, что наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодёжные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Сейчас на этой арене собрались представители почти трёхсот разных народов. Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает. Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остаётся её главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм. Многонациональное единство для нас — величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество , — сказал Владимир Путин.

Деловая программа Политехнического университета началась 2 марта с круглого стола «Молодёжная политика-2030: вклад российско-национальных (славянских) университетов в странах СНГ». В мероприятии участвовали заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля. ректоры Киргизско-Российского славянского университета Денис Фомин-Нилов и Российско-Армянского университета Эдвард Мартинович, а также представители Росмолодёжи и российского университетского сообщества. Политехнический университет представили ректор Андрей Рудской и проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. Модерировал референт Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Вадим Смирнов.

Участники обсуждали вопросы образовательной, научной и внеучебной деятельности славянских университетов, а также интеграцию студентов из стран СНГ в российское культурное пространство. Как сообщил в своём выступлении Андрей Рудской, Политехнический университет Петра Великого с 2014 года ведёт стратегическое сотрудничество со славянскими университетами Армении и Беларуси. Подписаны дорожные карты и реализован пул совместных мероприятий. С Российско-Армянским университетом (РАУ) взаимодействие идёт в области физики, электроники, нанотехнологии, телекоммуникаций, биомедицинских технологий и экономических наук. Белорусско-Российский университет (БРУ) и СПбПУ вместе работают в области транспортных систем и интеллектуальных систем управления, техносферной безопасности и материаловедения.

Новый этап сотрудничества начался в 2021 году: Минобрнауки России сформировало для СПбПУ и Сибирского федерального университета целевую поддержку в рамках госзадания на поддержку и сопровождение реализации программ развития славянских университетов. Опираясь на опыт проектов «5-100» и «Приоритет 2030», Политех провёл несколько стратегических сессий с РАУ и БРУ, на которых были разработаны и утверждены программы развития этих двух университетов.

«Естественно, что важным компонентом программ развития является молодёжная политика — вовлечение студентов, аспирантов, молодых учёных в жизнь университета, а также предоставление им возможностей для саморазвития и самореализации. А это и молодёжные проекты, и молодёжное предпринимательство, и студенческие сообщества по актуальным направлениям развития, а также различные школы и тренинги, — рассказал ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Убеждён, что объединение молодёжи наших братских стран — это важнейшая задача, ведь от того, какое мировоззрение мы заложим в студентов сейчас, зависит наше будущее».

После круглого стола неформальное общение продолжилось в зале Политеха. Ректор СПбПУ Андрей Рудской рассказал про основные направления деятельности университета референту Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Вадиму Смирнову и заместителю гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрию Гужеле. Во время осмотра выставочной экспозиции фестиваля Андрей Рудской встретился с заместителем министра образования и науки РФ Денисом Секиринским. Напомним, на этой неделе он посетил Политех с рабочим визитом.

Политех — один из лидеров российского образования, и такое масштабное событие, как Всемирный фестиваль молодёжи не могло пройти без его участия. ВФМ-2024 собирает креативную, активную, прогрессивную молодёжь со всего мира. Это именно те молодые люди, которые будут через несколько лет определять развитие и прогресс в своих странах, станут лидерами мнений и новаторами, в том числе в инженерии и технологиях. Именно такие ребята важны для политехнического сообщества, именно они приезжают учиться в Политех. Политехнический университет расширяет своё глобальное присутствие, отвечая современным мировым изменениям, продвигая наши ценности и достижения. И наша цель — внести вклад в развитие потенциала современной молодёжи и образования в России, Африке и во всём мире , — отметил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Все дни на фестивале работает экспозиция СПбПУ, знакомящая зрителей с передовыми разработками учёных вуза. Среди них: роботизированный комплекс для нанесения окон прозрачности халькогенидного стекла на неогранённые алмазы, интеллектуальный мини-спектрометр, макет изготовленных сотрудниками ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» саней для чемпиона Романа Репилова, модель малоразмерного турбовинтового двигателя CML-180/240 и многое другое.

А на стенде Минпромторга будет организовано технологическое пространство International Technology Hub, включающее зоны презентации молодёжных инновационных проектов и демонстрации истории достижений российской промышленности, площадки деловой активности и культурную программу. Среди ключевых разработок страны — проекты экосистемы технологического развития СПбПУ. Так, впервые будут представлены модель БПЛА «Снегирь-1» гибридной компоновки, сочетающей преимущества мультироторной и самолётной схем, и макет улучшенной конструкции гондолы воздушного шара для Фёдора Конюхова. Также специалисты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» продемонстрируют участникам фестиваля возможности цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® — единственной отечественной разработки подобного рода, сфокусированной на обеспечении проектирования и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых зарождающихся рынках.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI