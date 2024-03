XII Зимняя Спартакиада «Роснефти» собрала рекордное число участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершились XII Зимние спортивные игры «Роснефти», которые проходили в Красноярске с 25 по 29 февраля.

За победу в корпоративном турнире боролось рекордное число участников – более 650 спортсменов из 39 команд, представляющих дочерние общества и центральный аппарат управления Компании.

Развитие спортивного движения – один из ключевых приоритетов Компании. «Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни как среди сотрудников Компании, так и среди населения регионов своей деятельности. Ежегодно проводимые летние и зимние Спартакиады являются важной частью деятельности Компании в этом направлении.

Зимние соревнования в этом году проводились в четырех видах спорта: в уже ставшими традиционными хоккее, лыжах и биатлоне, а также в новой дисциплине – кёрлинге.

Победителем XII Зимних спортивных игр в общекомандном зачете стала «Ангара» Ангарской нефтехимической компании, которая с 2012 года 13 раз становилась чемпионом и 6 раз призером Летних и Зимних игр Компании. Серебро завоевала команда «Башнефть-Добыча», бронзу – «Уфаоргсинтез».

В хоккее первое место выиграла дружина предприятия «Уфаоргсинтез», второе – «Ангары», третье – «Верхнечонскнефтегаза». В лыжной эстафете места распределились следующим образом: первое – «Самаранефтегаз», второе – «Ангара», третье – «Башнефть-Добыча».

Большой интерес вызвали соревнования по биатлону. Состязания в этом виде спорта проводятся уже во второй раз – они были добавлены в программу Зимней Спартакиады «Роснефти» лишь в 2023 году. Победителем эстафеты по биатлону стал «Куйбышевский НПЗ», второе и третье места заняли, соответственно, сборные предприятий «Юганскнефтегаз» и «РН-Ванкор».

В рамках XII Зимних спортивных играх также прошли семейные старты по кёрлингу, приуроченные к Году семьи в Российской Федерации, под негласным девизом «Моя семья – моя победа». Кёрлинг впервые вошел в программу Игр и вызвал небывалый энтузиазм у участников соревнований. Места в турнире по керлингу распределились следующим образом: первое – представители «Саратовского НПЗ» Ильина Екатерина и Пичугин Максим, второе – Кушнаревы Дарья и Андрей из «Востсибнефтегаза», третье – Аршиновы Валентина и Иван, представляющие команду «Оренбургнефти».

Жюри также поощрило участников спортивных игр за дисциплину, командный дух и волю к победе. Самой дисциплинированной командой стала

«КЦ Башнефть», самой сплоченной – «Востсибнефтегаз», самой прогрессивной – «Тюменнефтегаз». Лучшим дебютантом был признан «Башнефть-Строй», а диплом «За волю к победе» получила команда «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Поздравляем победителей и участников Зимних игр и желаем новых достижений!

