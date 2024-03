22 студента НГУ стали победителями стипендиального конкурса Владимира Потанина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Объявлены итоги стипендиального конкурса, проводимого Фондом Потанина для студентов магистратуры российских вузов. В список победителей попали 22 студента НГУ. Среди них – по 7 магистрантов Факультета естественных наук и Физического факультета, 3 студента Механико-математического факультета, по 2 магистранта Геолого-геофизического факультета и Гуманитарного Института и один студент Института философии и права. Трое победителей являются магистрантами Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия».

В этом году в конкурсе приняли участие около 6,5 тысячи магистрантов из 75 вузов. После проведения проверки по формальным критериям к нему были допущены 3 478 заявок. Победителями I этапа стали 2 000 человек. На втором этапе участники решали кейсы, участвовали в индивидуальных и групповых интервью, в итоге было отобрано 750 победителей.

Организаторы отмечают, что цель конкурса осталась неизменной — поддержка наиболее активных, талантливых и вовлеченных студентов из российских вузов для формирования сообщества творческих профессионалов и консолидации их усилий в решении комплексных социальных проблем.

Участников конкурса оценивали комплексно. Основными критериями оценки стали академический, интеллектуальный и творческий потенциал соискателей, их мотивация к развитию, социальная осознанность, владение универсальными умениями и навыками, включая готовность брать на себя ответственность и работать в команде. Соискатели должны были показать активную научно-исследовательскую работу, включая проектную деятельность в рамках своего направления, а также вовлеченность в общественную жизнь вуза и города, в социально значимую и творческую командную работу. Приветствовалось участие в профильных конференциях, конкурсах, наличие публикаций, а также подтвержденный опыт организации и проведения различных мероприятий.

В этом году победителями стипендиального конкурса Владимира Потанина стали:

Отари Вардосанидзе, ММФ, Механика и математическое моделирование, 1 курс (Передовая инженерная школа)

Андрей Васильев, ГГФ, 2 курс

Юлия Внуковская, ГГФ, 1 курс

Ксения Зимирева, ММФ , Математика, 2 курс

Полина Калинина, ФЕН, Химия, 1 курс

Мария Канарская, ФФ, 2 курс

Вероника Комлягина, ФЕН, Химия, 1 курс

Ольга Курченко, ФЕН, Биология, 1 курс (Передовая инженерная школа)

Заур Нуриахметов, ФФ, 2 курс

Юсуб Озманян, ИФП Юриспруденция, 1 курс

Дарья Письмак, ГИ, История, 1 курс

Михаил Плеханов, ММФ, Прикладная математика и информатика, 2 курс

Денис Поливцев, ФЕН, Биология, 1 курс

Фаддей Самохвалов, ФФ, 1 курс

Даниил Сарыпов, ФФ, 2 курс

Надежда Соловова, ФФ, 1 курс

Анна Субботина, ФЕН, Биология, 2 курс

Артем Четвериков, ФФ, 1 курс

Тамара Чучук, ФФ, 1 курс

Игорь Шалик, ФЕН, Биология, 1 курс (Передовая инженерная школа)

Анна Шаляпина, ГИ, Фундаментальная и прикладная лингвистика, 1 курс

Данил Шивцов, ФЕН, Химия, 1 курс

Победители конкурса будут получать ежемесячную именную стипендию Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей начиная с февраля 2024 года и до окончания их обучения.

Игорь Шалик:

— Я получил большое удовольствие от участия в этом конкурсе. Больше всего мне запомнился этап кейс-турнира, где в команде из очень интересных, увлеченных ребят со всей страны приходилось решать ситуационные задачи. Было очень приятно обнаружить себя в списке победителей. Стипендиальный конкурс от Фонда Потанина — это одна из тех конкурсных программ, которая дала мне возможность детально проанализировать себя на нынешнем этапе развития. Эти знания позволили мне сделать выводы, скорректировать направление моей деятельности и обратить внимание на компетенции, которые мне следует развивать в дальнейшем.

Андрей Васильев:

— От участия в конкурсе у меня остались потрясающие впечатления! Как и все, я волновался, когда ждал результатов, — в телеграмм-канале конкурса все участники целый день обсуждали точное время их публикации, делились стикерами и переживаниями. Моя подруга на курс младше тоже выиграла стипендию, и мы, сразу же, как узнали об этом, друг друга поздравили.

Я пока точно не знаю, как воспользуюсь полученной возможностью, но точно постараюсь использовать ее по максимуму. Скорее всего, потрачу стипендию Фонда на обучающие курсы, чтобы и дальше совершенствовать свои профессиональные навыки и заполнить имеющиеся пробелы в знаниях. Часть денег отложу на свадьбу, которую мы с моей девушкой планируем сыграть летом, когда окончим свое обучение в НГУ.

Я считаю, что Фонд Потанина делает очень важную работу по поддержке оригинальных социальных проектов, науки и профессионального развития. Иногда всем нам нужна рука помощи, чтобы воплотить идею или проект, и подобные программы дают эту возможность.

Даниил Сарыпов:

— Я впервые участвовал в конкурсе такого масштаба. В финале у меня была возможность беседовать со студентами, имеющими весьма богатый опыт и сильные коммуникативные навыки. Поэтому известие о победе сильно меня воодушевило. Также хочу отдельно отметить высокий уровень организации дистанционного этапа конкурса.

Для меня участие в этом конкурсе — это в первую очередь возможность пообщаться с разносторонними, эрудированными людьми, пополнить свой багаж знаний. В дальнейшем я надеюсь поучаствовать в Школе Фонда, которая позволит мне ближе познакомиться с другими победителями, посетить живописные места и попрактиковать волонтерскую деятельность.

Благодаря таким программам инициативные молодые люди могут найти поддержку для осуществления своих идей. Для меня, как начинающего исследователя, участие в конкурсе было возможностью попрактиковать умение доносить до других значимость своей научной деятельности.

Юлия Внуковская:

— Когда я узнала о своей победе, испытала настоящий восторг и удовлетворение. Я была рада поделиться с близкими новостью, что мои труды и стремления оценили на должном уровне. Это вдохновляет на новые достижения и помогает верить в свои силы. Я горжусь собой!

Стипендия Фонда предоставила мне финансовую поддержку, позволяющую сосредоточиться на саморазвитии и исследованиях в ближайшие полтора года, а также возможность участия в конкурсе «Практики личной филантропии и альтруизма» от Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Убеждена, что подобные программы играют ключевую роль в доступе к образованию и развитии талантов из различных социальных и экономических сфер. Они помогают снизить финансовый барьер для студентов и исследователей, позволяя им сосредоточиться на своем развитии, а не на финансовых проблемах. В конечном счете, такие программы вносят вклад в развитие общества, стимулируя инновации и продвигая научные исследования.

Денис Поливцев:

— Очень рад, что удалось победить. Я удивился, когда осознал, что выдали грант на почти полмиллиона лично мне, а не за будущую работу или проект, как это обычно бывает.

Для меня очень важна возможность пообщаться с талантливыми и интересными сверстниками из разных областей. Увидеть, что нас таких много. На одном из этапов необходимо было написать эссе на различные темы. Я собрал все свои достижения и впервые понял, что проделал большую работу.

Основная значимость этой программы, на мой взгляд, — поддержка самых талантливых, инициативных и усердных студентов, которые помимо обучения и получения профессиональных навыков развивают себя в других сферах. Как волонтеры, социальные деятели и преподаватели.

