01.03.2024 Sztandar Dowództwa WOT – símbolo wierności, honoru i męstwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

1 marca br., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Andrzej Duda, prezydent RP i Władysław Kosiniak – Kamysz, wicepremier – minister obrony narodowej uczestniczyli w uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Jesteście tymi, którzy tak jak powiedział pan prezydent, często najszybciej przybywacie niosąc pomoc. Dajecie to wsparcie w różnych miejscach Polski. Jesteście ochotnikami i pełnicie tę służbę dobrowolnie. Przychodzicie i niesiecie nie tylko ten sztandar od dzisiaj, ale przede wszystkim niesiecie zobowiązanie wobec państwa polskiego. Robicie to z dumą, za co w imieniu swoim i całego rządu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję za wasze oddanie i poświęcenie, za bycie każdego dnia” – zwrócił się do żołnierzy WOT wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Matką Chrzestną sztandaru została Halina Rogozińska ps. „Mała” lub „Niebieska” – żołnierz, łączniczka IV Obwodu Ochota, a Ojcem Chrzestnym – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – pan Janusz Komorowski. Sztandar ufundowany został z dobrowolnych składek.

Szef MON podkreślił, że przekazanie sztandaru jest również wyrazem osiągnięcia przez Wojska Obrony Terytorialnej pełnych zdolności operacyjnych.

„Nadanie sztandaru dziś to wyraz dojrzałości, to moment, w którym osiąga się zdolności. Sam sztandar nie wystarczy, żeby powiedzieć, że osiągnęliście pełne zdolności operacyjne, ale w tym roku wierzę, że to wypełnienie ustawy o obronie Ojczyzny nastąpi i Wojska Obrony Terytorialnej przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego. To się wydarzy w tym roku i to będzie wypełnienie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, ale to będzie też wypełnienie naszych politycznych wyborczych zobowiązań. To jest wymiar dojrzałości, wymiar gotowości i pełnych zdolności operacyjnych. Te zdolności określi Sztab Generalny. Naszą ambicją jest, żeby to się stało już w tym roku i tak się stanie” – mówił wicepremier.

Aktualnie pod Dowództwo WOT podlega 18 brygad obrony terytorialnej, Jednostka Wojskowa Działań Niekonwencjonalnych „GRYF”, 2 centra szkolenia (CSŁiI w Zegrzu, CS WOT w Toruniu), Ośrodek Reprezentacyjny WOT w Radomiu, Szkoła Podoficerska Sonda oraz batalion dowodzenia WOT. Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 40 tys. żołnierzy, z czego ok 90% stanowią żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej.

„Otrzymujecie swój sztandar w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze ci walczyli z Sowietami i komunistami, których uważali za nowego okupanta. (…) Sztandar nadany Dowództwu WOT to świadectwo znakomitości żołnierzy tej formacji, ich gotowości i sprawdzenia w służbie. Jest także świadectwem tego, że jesteście razem, stanowicie spójną część naszej armii, potencjału militarnego Rzeczypospolitej. Sprawdziliście się już nie raz. Na samym początku walcząc z klęskami żywiołowymi. Byliście zawsze jednymi z pierwszych na miejscu, blisko i zawsze gotowi” – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent RP.

***Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2016 r. Początkowo, Dowództwo WOT przejęło zwierzchnictwo nad pierwszymi trzema sformowanymi brygadami: 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej w Białymstoku, 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej w Lublinie i 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Od października 2023 r. obowiązki Dowódcy WOT w zastępstwie przejął gen. bryg. Krzysztof Stańczyk.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. W WOT służbę pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową. Obowiązek TSW jest pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

Terytorialsi są gotowi do działania zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. Współdziałają z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz innymi służbami i formacjami mundurowymi.

>>> GALERIA – Szef MON na wręczeniu sztandaru Dowództwu WOT

MIL OSI