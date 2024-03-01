Чистая прибыль МКБ по МСФО за 2023 год достигла рекордных 60 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Ключевые результаты

Чистая прибыль за 2023 год достигла 59,8 млрд руб.

Операционная эффективность Банка в 2023 году зафиксирована на рекордно высоких уровнях: рентабельность капитала (ROAE) составила 23,4% и отношение операционных расходов к операционным доходам составило (CTI) 28,6%.

Чистая процентная маржа по итогам 2023 года превысила уровень 2021 года и составила 2,8%.

Активы банка увеличились за 2023 год на 17,5% до 4 667 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля (после вычета резервов) на 27%.

Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов в 2023 году составил 30,4%. Наблюдалось масштабное расширение клиентской базы активных крупных и средних клиентов корпоративного блока МКБ, где зафиксирован рост более 25%.

Доля неработающих кредитов (NPL[1]) в совокупном кредитном портфеле на конец 2023 года сократилась до исторически низкого уровня и составила 1,1%.

Средства корпоративных клиентов за 12 месяцев 2023 года выросли на 15,7% при устойчивом росте активной клиентской базы.

Рост средств клиентов физических лиц составил в 2023 году 32,2%, что соответствует рыночной тенденции на фоне повышения ключевой ставки Банка России.

Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на комфортном уровне – 13,8%. Норматив достаточности капитала Н1.0 составил на 1 января 2024 года 12,4%, что значительно выше минимального регуляторного уровня (8%).

В декабре 2023 года рейтинговое агентство RAEX повысило ESG-рейтинг МКБ до уровня AA[esg]. Банк набрал 78 баллов из 100 возможных по итогам оценки социального, экологического и управленческого блоков.

МКБ выступил организатором 67 сделок для 44 своих клиентов на российском рынке заемного капитала по итогам 2023 года. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила более 1,25 трлн руб., из которых общий номинал облигаций, номинированных в CNY, составил 4,2 млрд юаней. Доля рынка МКБ составляет 9%.

По итогам 2023 года портфель по российскому факторингу превысил 100 млрд руб., рост за 12 месяцев составил рекордные 175%. В рэнкинге Ассоциации факторинговых компаний МКБ поднялся с 8 на 7 место по итогам 2023 года[2].

26 декабря Банк России зарегистрировал 5 выпусков замещающих облигаций, соответствующих пяти старшим выпускам еврооблигаций CBOM.

[1] NPL (non-performing loan) – задолженность по кредиту с просроченным платежом на срок более 90 дней.%

в млрд руб., если не указано иное 31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 Изменение с начала года , % Активы 4 667,0 4 397,1 3 973,1 +17,5% Совокупный кредитный портфель после вычета резервов 2 349,9 2 113,9 1 845,4 +27,3% Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов 2 149,3 1 913,8 1 648,5 +30,4% Розничный кредитный портфель после вычета резервов 200,6 200,1 196,9 +1,9% Обязательства 4 319,1 4 095,4 3 699,3 +16,8% Средства клиентов 2 861,1 2 696,7 2 388,1 +19,8% Средства корпоративных клиентов 2 075,6 2 068,7 1 794,0 +15,7% Средства физических лиц 785,5 628,1 594,1 +32,2% Собственный капитал 347,9 301,7 273,8 +27,1% Финансовые коэффициенты Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) 82,1% 78,4% 77,3%

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

Чистая прибыль по итогам 2023 года достигла 59,8 млрд руб. Основным драйвером роста прибыли являлся рост чистых процентных доходов на фоне активного развития бизнеса и прироста количества активных корпоративных клиентов.

Сильные финансовые результаты и операционная эффективность поддержали показатели рентабельности собственного капитала и активов, которые по итогам года достигли 23,4% и 1,4% соответственно, что является историческим рекордом для МКБ.

Чистый процентный доход за 2023 год достиг 116,2 млрд руб. за счет увеличения доходности и объема активных операций на фоне роста ключевой ставки и кредитного портфеля. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует стабильные уровни, чистая процентная маржа составила по итогам 2023 года 2,8%. МКБ в течение всего 2023 года ограничивал рост процентного риска на балансе. В совокупности оптимизация структуры фондирования и увеличение доли корпоративных кредитов с плавающей ставкой позволили Банку снизить негативное влияние роста ключевой ставки Банка России на финансовый результат МКБ.

Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам года составили 24,1 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 100 б.п.

Чистые комиссионные доходы за 2023 год достигли 16,6 млрд руб. прежде всего за счет развития транзакционного бизнеса. Операционные доходы до создания резервов составили 137,7 млрд руб.

Операционные расходы составили 40,3 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. МКБ демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам 2023 года составило 28,6%.

[2] https://asfact.ru/wp-content/uploads/afc-y2023_open_upd.pdf

Обзор балансовых показателей

в млрд руб., если не указано иное 2023 г. 2022 г. 2021 г. Чистый процентный доход (до вычета резервов) 116,2 60,4 79,6 Чистые комиссионные доходы 16,6 12,7 16,8 Операционные доходы до резервов под кредитные убытки 137,7 69,6 70,2 Операционные расходы (40,3) (35,2) (29,6) Расходы на резервы по долговым финансовым активам (24,1) (25,9) 8,1 Чистая прибыль 59,8 7,5 26,2 Чистая процентная маржа (NIM) 2,8% 1,8% 2,6% Операционных расходов к доходам (CTI) 28,6% 47,3% 39,5% Рентабельность капитала (ROAE) 23,4% 3,7% 12,6% Рентабельность активов (ROAA) 1,4% 0,2% 0,8%

Совокупные активы выросли на 17,5% за 2023 год и достигли 4,7 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 27% (24% без учета валютной переоценки) с опережающей динамикой роста корпоративного портфеля.

Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2023 года на 30,4% до 2 149,3 млрд руб. (26,6% без учета валютной переоценки). Рост корпоративного кредитного портфеля обусловлен новыми качественными заемщиками в различных отраслях, включая лизинг оборудования, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, транспортные услуги, а также ростом масштаба бизнеса на фоне усиления спроса на кредитные продукты и расширения сотрудничества с действующими клиентами.

Розничный кредитный портфель увеличился за 12 месяцев 2023 года на 1,9% и составил 200,6 млрд руб.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 66% совокупных обязательств, или 2 861,1 млрд руб., выросли на 19,8% за 2023 год. Рост корпоративной депозитной базы произошел преимущественно за счет расширения сотрудничества с крупными и средними клиентами, которым были предложены актуальные депозитные и расчетные продукты. Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 15,7%, достигнув 2 075,6 млрд рублей (8,4% без учета валютной переоценки).

Средства розничных клиентов выросли на 32,2% с начала года и составили 785,5 млрд руб. Основными драйверами роста стали срочные вклады и накопительные счета на фоне роста ключевой ставки Банка России.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) выросло с 77% до 82% за 2023 год.

Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», благодаря росту нераспределённой прибыли увеличился с начала года на 20,3% и составил 415,5 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2023 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 9,6%, достаточность капитала 1-го уровня – 11,4%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 13,8%.

Незначительное снижение достаточности совокупного капитала в 2023 году наблюдается на фоне опережающего роста активов, взвешенных с учетом риска (22,9% за год) по сравнению с динамикой капитала (20,3% за год).

МКБ с существенным запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России.

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