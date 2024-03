Студенты ФКН заняли первое, второе и третье место на Играх будущего по спортивному программированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Фото: Оргкомитет Игр будущего по спортивному программированию

28–29 февраля в Казани прошли Игры будущего по спортивному программированию. В соревновании приняли участие 50 человек из 27 стран. Сборная России состояла из семи студентов, отобранных по результатам чемпионата России, организованного Федерацией спортивного программирования. В состав сборной вошли трое студентов образовательной программы «Прикладная математика и информатика» (ПМИ) факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Игры будущего — инновационное спортивное шоу, которое объединяет классические и цифровые виды спорта. Соревнования длятся более десяти дней и насчитывают: 21 дисциплину 2000+ участников 107 стран $10 млн общего призового фонда Соревнования по спортивному программированию проходили в два тура, каждый по пять часов. За это время участникам предстояло решить 24 алгоритмические задачи, написав код на одном из языков программирования. Призовой фонд по этой дисциплине составил 250 тысяч долларов. По результатам двухдневного соревнования абсолютным победителем стал Фёдор Ромашов, студент второго курса ПМИ, решивший суммарно 22 задачи. Фёдор станет первым в России мастером спорта по программированию. Победитель получил денежный приз, а также тур на космодром Байконур.

Фёдор Ромашов, студент второго курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика»

«Организация и задачи были на очень хорошем уровне, мне все понравилось. Было сложно, я ожидал быть в пятерке лучших участников, был почти уверен, что попаду в топ-3, но, конечно, хотелось быть первым. Первый день я начал уверенно, на второй немного подкачал. Вначале было много ошибок и непонятных моментов, я чувствовал, что могу проиграть, но в середине второго тура удалось вырваться и укрепиться в лидерборде. Сокомандники у меня очень крутые. Саша — умный программист и математик, Кирилл быстро пишет код, придумывает задачи. У каждого были свои плюсы и минусы. В этот раз мне удалось победить, но это воля случая. Вполне вероятно, на других задачах мог выиграть Кирилл или Саша, они очень талантливые. Я доволен нашей командой, надеюсь, мы хорошо выступим на финале ICPC». Второе место занял первокурсник ПМИ Александр Бабин, решивший 20 задач. Александр Бабин, студент первого курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика»

«Организация Игр будущего была на очень высоком уровне, особенно порадовали интересные задачи. Несмотря на то что это соревнование проходило в индивидуальном зачете, мы отчасти рассматривали его как тренировку перед участием в финале ICPC, чтобы каждый по отдельности смог внести больший вклад в командную работу. Свой денежный приз я планирую потратить на улучшение жилищных условий — это поможет мне сконцентрироваться на обучении». Третье место занял второкурсник ПМИ Кирилл Кудряшов, решивший за два дня 17 задач. Кирилл Кудряшов, студент второго курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика»

«Соревнование проходило по правилам ICPC. Единственное отличие от обычных соревнований — это то, что было два тура по пять часов и целых 12 задач в каждом туре. Обычно участники решают в районе шести задач в индивидуальном зачете либо 12–14 задач на команду. Так что соревнование требовало сосредоточенности, непрерывной работы за компьютером и большой силы воли. По итогам соревнования Фёдор Ромашов занял заслуженное первое место, что в целом было ожидаемо. Мой второй сокомандник, Александр Бабин, уверенно занял второе место, после которого на третьем месте расположился я. Доволен результатом и рад за сокомандников, хотя и столкнулся с большими трудностями во время обоих туров, что можно увидеть по моему огромному штрафному времени. Личное соревнование — это, конечно, хорошо, но через месяц нам троим предстоит финал ICPC, к которому мы собираемся активно готовиться, чтобы принести нашему любимому вузу хороший результат». Поздравляем ребят с отличными итогами соревнований и желаем им успехов на финале ICPC, который состоится 14–19 апреля в Египте. Текст: Александра Казакова

