Студенты кафедры информационных систем и технологий прошли обучение в Иннополисе

Лев Вильбоа, Валерий Куртыгин и Дмитрий Мельниченко

С 29 января по 2 февраля студенты кафедры информационных систем и технологий СПбГАСУ Дмитрий Мельниченко, Валерий Куртыгин (оба четвёртый курс) и Лев Вильбоа (третий курс) побывали в Университете Иннополис в Республике Татарстан, чтобы принять участие в зимней школе для бакалавров. Именные сертификаты на участие в зимней школе ребята получили по итогам успешного участия в ИТ-хакатоне INNOGLOBALHACK в сентябре-октябре 2023 г.

В рамках зимней школы была предложена программа, включающая лекции, мастер-классы, семинары и практические занятия по различным областям знаний в сфере информационных технологий – от программирования до искусственного интеллекта. Участники получили возможность применить знания на практике, работая над проектами в небольших группах.

Представители СПбГАСУ выбрали направление «Робототехника». Они научились программировать манипуляторы и переносить написанный код в программируемое устройство. Результатом их работы стала программа, управляющая роботом в симуляции, и код прошивки манипулятора.

В свободное время ребята посетили местную лабораторию робототехники. В ходе визита они получили консультацию специалистов по своим выпускным квалификационным работам, а также узнали о разработках одной из сильнейших вузовских робототехнических лабораторий в стране. Студентам рассказали о приоритетных российских разработках в области робототехники, о том, какие языки программирования наиболее актуальны для создания программного обеспечения под различные модули и системы роботов, а также более подробно разобрали для них систему управления производственным манипулятором с использованием перчаток-контроллеров и Wi-Fi модуля, установленного в мини-компьютере raspberry.

Кроме учебных мероприятий, студенты нашего вуза посетили местные достопримечательности, познакомились с культурой и историей города Иннополис. Эти впечатления стали важным дополнением к обучению и расширили кругозор участников.

Поездка в Иннополис для участия в зимней школе бакалавриата стала ярким событием для студентов, способствуя их профессиональному и личностному росту. Мероприятие позволило не только получить новые знания и навыки, но и обменяться опытом с коллегами.

