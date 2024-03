Спорт после пандемии и санкций: развитие под давлением

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 февраля в Вышке стартовала юбилейная, Х Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву. Эксперты, спортсмены, представители государства и индустрии обсуждают развитие национального спорта в новых условиях, вызовы и возможности, международные отношения, новые форматы соревнований. Председатель оргкомитета конференции, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов, на церемонии открытия подчеркнул, что, несмотря на сложности, конференция сохранила международный характер. В ее работе в нынешнем году участвуют представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Он поблагодарил соорганизаторов конференции — Ассоциацию развития корпоративного спорта, Физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия», общество «Трудовые резервы», Государственный музей спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд России и футбольный клуб «Спартак».

Проректор Вышки Дмитрий Земцов отметил: спорт играет большую роль в формировании идентичности, в международной политике и позиционировании нашей страны в мире. В будущем, по его мнению, спорт будет иметь большое значение в формировании нового мирового уклада, создании фундамента диалога между государствами. «Спасибо коллегам и экспертам, которые приехали на конференцию, жду от нее новых вдохновляющих идей», — сказал Дмитрий Земцов.

Советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Павел Костылев назвал спорт масштабным коллективным действием, в котором участвуют люди разных поколений, способом быстрого поиска коммуникации, объединения ради позитивных действий и позитивного будущего. По его мнению, спорт стал практикой и пространством, где реализуются человеческие ценности, в том числе и духовно-нравственные. Павел Костылев пояснил: люди понимают ценности спорта как попытку достичь предела собственных возможностей и где-то превзойти его. Эта попытка предполагает не только физические действия, но и силу духа, волю к победе.

Гендиректор АНО «Всемирные игры дружбы 2024», экс-председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин назвал НИУ ВШЭ мощной интеллектуальной основой российского спорта. По его мнению, студенты Вышки, изучающие спортивный менеджмент и право, — думающее, динамичное сообщество. Алексей Сорокин полагает: на новые вызовы следует ответить нестандартными форматами состязаний. В 2024 году проходят Игры будущего, сочетающие обычные соревнования с киберспортом, на июнь намечены Игры БРИКС, а в сентябре состоятся Игры дружбы. Он подчеркнул: оргкомитет рад принять студентов ВШЭ на стажировку, чтобы они получили практический опыт спортивного администрирования. На церемонии открытия также выступили председатель Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Юрий Ансимов, ректор Московского университета спорта и туризма Наталья Масягина и заместитель председателя Ассоциации развития корпоративного спорта, вице-президент спортивного общества «Трудовые резервы» Елена Кочурова.

Церемония открытия завершилась подписанием партнерских соглашений НИУ ВШЭ с оргкомитетом Всемирных игр дружбы 2024, Ассоциацией развития корпоративного спорта, Российской федерацией прыжков в воду, спортивным комплексом «Лужники» и Футбольной национальной лигой. «Скоро у нас появится свой ФОК с бассейном. Вся Вышка будет плавать, это полезно», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Конференция продолжилась пленарным заседанием «Развитие российского национального спорта: международные отношения, суверенитет и новые форматы соревнований». Его модератором выступил директор Института спортивного менеджмента и права, профессор НИУ ВШЭ Сергей Алтухов. Он обратил внимание участников на высокую популярность проходящих сейчас в Казани Игр будущего, участники которых одновременно соревнуются в обычных видах спорта и киберспортивных дисциплинах. Сергей Алтухов передал по видеосвязи слово заместителю гендиректора проекта «Игры будущего» Анне Харнас. «Оправдываются ли ожидания от игр и фиджитал-спорта?» — поинтересовался он. Анна Харнас сообщила: в играх участвуют более 2000 спортсменов, представляющих 270 команд из 107 стран. Масштаб превзошел ожидания. «Пока мы кайфуем от эмоций и от радости, когда смотрим на лица спортсменов», — сказала она.

Отвечая на вопрос модератора о качестве оборудования и технического обеспечения, Анна Харнас отметила, что подготовка к играм позволила испытать и запустить в работу отечественную платформу «Спорттех» для фиксации результатов и для взаимодействия технических служб. По ее словам, она стала первым успешным импортозамещением IT-продукта. «Это была правильная инвестиция, все работает», — подытожила Анна Харнас. Исполнительный директор ФК «Спартак» Сергей Белых представил доклад «Трансформация стратегии клуба на современном этапе». По словам докладчика, в «Спартаке» он применил успешный опыт работы в хоккейном клубе «Авангард» (Омск). По мнению Сергея Белых, на поведение спортивной аудитории влияют глобальные паттерны: отечественные болельщики любят комфорт на трибунах и красочное шоу, что подтвердил чемпионат мира по футболу. Он сообщил, что в момент его прихода в клуб в 2018 году посещаемость матчей не превышала 30%, что отчасти было вызвано длительным периодом игровых неудач — «Авангард» долго не становился чемпионом (2004 год) и последний раз играл в финале в 2012 году — и слабой медийной известностью клуба. Новая управленческая команда инвестировала средства в клуб и игроков, трансформировала медиапродвижение, в том числе используя известные, хотя и небесспорные фигуры (например, Ольгу Бузову). Были разработаны товары с символикой клуба и приложение, в котором можно было купить билеты, атрибутику. Наконец, был автоматизирован процесс оперативного учета деятельности и движения средств.

В результате резко выросла медийная упоминаемость «Авангарда», который по этому показателю отставал только от футбольных «Зенита» и «Спартака», заполняемость трибун увеличилась до 97%, доходы клуба выросли в 8 раз. Медийный успех сочетался со спортивным: в 2019 году «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, а в 2021 году стал чемпионом России. Говоря о ситуации в нынешнем «Спартаке», Сергей Белых отметил, что клуб, как и вся футбольная индустрия, находится под давлением последствий пандемии и политических неурядиц. До пандемии и введения Fan ID посещаемость домашних матчей «Спартака» составляла 30 000 болельщиков, в сезоне-2021/22 она сократилась в 4 раза (до 7000 с небольшим), сейчас увеличилась до 10 000. Для сохранения доходов многие ведущие клубы прибегают к «спортейнменту» — методу, который сочетает спорт с развлечениями. Это не случайно: по данным исследований, 88% болельщиков идут на спортивные мероприятия не для лицезрения победы любимой команды, а чтобы провести время, 86% хотят получить эмоции. Ярким примером этого явления докладчик назвал переезд Лионеля Месси в клуб MLS «Интер Майами» и Криштиану Роналду в саудовский «Ан-Наср», что резко увеличило посещаемость матчей не только этих клубов, но и лиг в целом. Спортивные клубы конкурируют не друг с другом, а с развлекательной индустрией в целом. «Наш соперник — не “Динамо” и ЦСКА, а все, что развлекает», — отметил Сергей Белых. По его мнению, медиаплатформы забирают у футбола десятки тысяч потенциальных зрителей. Чтобы не упустить зрителей, клуб вступил в партнерство с «Кинопоиском», запустил сериал «Время “Спартака”». «Если ты не можешь противостоять движению, надо его возглавить», — считает менеджер. По его мнению, работа с болельщиками базируется на аналитике клиентских данных, в том числе сегментации аудитории, анализе среднего чека и потребительской корзины потенциального зрителя матчей и посетителя сайта клуба. «Главное — повысить посещаемость, предлагая более таргетированные предложения», — подытожил Сергей Белых. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о допинг-контроле в современных реалиях. Она напомнила: сейчас есть много разных мнений о целесообразности сохранения прежних процедур и масштабов допинг-контроля. Распространена точка зрения, что при затруднении допуска российских атлетов на международные соревнования прежний объем тестирования необязателен. РУСАДА не согласна с такой позицией, и к 28 февраля организовано 1790 тестов и собрано 1960 проб, тестирование продолжается по международным стандартам и процедурам и соответствует антидопинговому кодексу.

По мнению докладчика, не следует забывать, что, кроме антидопингового кодекса, Россия подписала конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и аналогичную конвенцию Совета Европы. Также на территории РФ проводится много новых соревнований, участники которых заинтересованы в соблюдении правил. В сохранении честной конкуренции заинтересованы спортсмены и власти стран, где проводятся состязания, в которых участвуют отечественные атлеты, например Китая и Индии. «Мы знаем, что организаторы Игр дружбы заявили, что надо обеспечить допинг-контроль и игры должны проводиться в честных условиях и по прозрачным стандартам. Им мы будем следовать при организации контроля и тестов», — отметила Вероника Логинова. Проблемой в плане сохранения качества допинг-контроля стала закупка оборудования для специальных анализов, производимого в Швейцарии. Тем не менее РУСАДА намерена сохранить нынешний уровень в 11 000 проб. «Появилась идея альтернативных игр с разрешенным допингом», — заметил Сергей Алтухов. «Это не новый формат, а возвращение в прошлый век без допинг-контроля. Допинг вызвал ряд смертей, подорвал здоровье многих спортсменов. Главная цель программы антидопинга — здоровье спортсменов. Большая часть запрещенных субстанций ведут к непоправимым последствиям для употребляющих их, моя позиция — таких игр не должно быть», — уверена Вероника Логинова.

С докладами на пленарной сессии выступили также заместитель директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и стратегического развития Минспорта России Сергей Смирницкий и спортивный обозреватель канала РЕН ТВ Александр Кузмак. Работа конференции продолжилась на последующих пленарных заседаниях и панельных дискуссиях.

