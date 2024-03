Создан новый сорт пшеницы к 300‑летию СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Фото из архива информационной службы СПбГУ

Образцы пшеницы сорта «СПбГУ 300» были торжественно переданы заведующей отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» академиком РАН, профессором Людмилой Беспаловой декану биологического факультета Университета академику РАН, профессору Игорю Тихоновичу.

Академик Людмила Беспалова — специалист в области генетики, селекции и семеноводства зерновых культур. Она разработала и реализовала программу по совершенствованию традиционных, адаптации новых и разработке инновационных методов селекции, по созданию принципиально нового исходного селекционного материала и на его основе выведению более совершенных сортов нового поколения пшениц (мягкой, твердой, сферококкум, дикоккум, тритикале озимого и ярового образа жизни).

«С Санкт‑Петербургского государственного университета все начиналось. Именно кафедра генетики Университета является старейшей в России. Я, как и большинство отечественных генетиков и селекционеров, училась по учебникам Михаила Ефимовича Лобашева (был деканом биологического факультета ЛГУ и заведующим кафедрой генетики и селекции ЛГУ. — Прим.). И я счастлива, что живу в одно время с Сергеем Георгиевичем Инге‑Вечтомовым (был заведующим кафедрой генетики и селекции ЛГУ и заведующим кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ. — Прим.), по учебникам которого сейчас учится новое поколение специалистов. Мы также всегда тесно работали с Игорем Анатольевичем Тихоновичем, — отметила академик Людмила Беспалова. — Поэтому у нас не было сомнений в том, как должен называться новый сорт пшеницы, созданный в год 300‑летия Санкт‑Петербургского государственного университета».

Сорт «СПбГУ 300» — это мягкая озимая пшеница, которая отличается высоким качеством зерна и генетической устойчивостью к основным болезням, в том числе к бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу, желтой ржавчине и фузариозу колоса. Новый сорт обладает хорошей засухоустойчивостью, а также повышенной зимостойкостью и морозостойкостью.

«На кафедре генетики и биотехнологии СПбГУ много методических разработок, которые постепенно входят в практическую селекцию. Ведь сегодня селекционеры работают в тесном взаимодействии с генетиками, биотехнологами, физиологами, биохимиками, — подчеркнула академик Людмила Беспалова. — Что такое сегодня традиционная селекция? Это наряду с рекомбиногенезом культура клеток и культура тканей, это мутагенез, продукты геномной и хромосомной инженерии, это отбор с помощью генетических и молекулярных маркеров, это мощная, хорошо выстроенная платформа пребридинга и т. д. Конечно, метод рекомбиногенеза — основа традиционности, это фундамент перехода на новый уровень адаптации и адаптивности. Создавать сегодня конкурентоспособные сорта нового поколения, которые могут давать высокие урожаи в течение ряда лет при непредсказуемых погодных условиях для масштабов нашей страны, невозможно без новейших методов, в том числе биотехнологических, инструментов, приборов, оборудования и лабораторий».

По словам ученого, сегодня селекционеры отслеживают каждый этап жизни нового сорта.

«Без семеноводства новый сорт останется просто образцом, его не будет в производстве. Поэтому одновременно с госиспытанием сорта обязательно ведется его первичное и затем промышленное семеноводство в НПХ и семхозяйствах. Стоит отметить, что колосовые культуры — это культуры с большой посевной нормой. Поэтому для внедрения каждого нового сорта нужно очень много семян. И мы этим занимаемся: заключаем необходимые договоры, имеем очень тесную связь с производством, обратную информацию для формирования новых селекционных программ. И так же будет с сортом “СПбГУ 300”. Я уверена, что он займет важное место на полях нашей страны», — заметила Людмила Беспалова.

Сорт «СПбГУ 300» уже рекомендован для испытания и использования в Северо‑Западном, Центральном, Волго‑Вятском, Центрально‑Черноземном, Северо‑Кавказском и Нижневолжском регионах РФ. После успешного прохождения проверки в полевых условиях на госсортоучастках страны «университетскую» пшеницу планируют использовать как улучшитель хлебопекарных свойств зерна по всей России.

Санкт‑Петербургский государственный университет — первый университет России — был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении Университета и Российской академии наук. Сегодня СПбГУ — научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. В 2024 году Санкт-Петербургский университет отметит свой 300‑летний юбилей. План мероприятий в рамках празднования юбилея Университета был утвержден на заседании оргкомитета по празднованию 300‑летия СПбГУ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Среди таких мероприятий — присвоение малой планете имени в честь СПбГУ, выпуск банковских карт со специальным дизайном, создание почтовых марок, посвященных истории первого университета России, брендирование самолета авиакомпании «Россия» и многое другое. По решению губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова 2024 год в Северной столице объявлен годом Санкт-Петербургского университета. В день 300‑летия Университета на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. Дворцовый мост украсят флаги Университета, а общественный транспорт — его символика, на новых туристических картах города появятся здания СПбГУ, вблизи них будут размещены тематические и исторические материалы. В мае 2024 года Университет примет участие в праздновании Дня города, а знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» будет посвящен юбилеям СПбГУ и Российской академии наук. Также Университет запустил сайт, посвященный предстоящему празднику, с информацией о выдающихся универсантах, научных достижениях и подробностях подготовки к юбилею.

