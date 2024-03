Принимаются заявки на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Медиагруппа «Россия сегодня» и Государственный университет управления приглашают студентов, магистрантов и аспирантов к участию в юбилейном Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Андрей Стенин — российский фотокорреспондент, специализировавшийся на съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. Погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым в ходе войны на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Указом Президента РФ В. В. Путина журналист посмертно награждён орденом Мужества.

Конкурс открыт для участников в возрасте от 18-ти до 33-х лет, и его целью является поддержка молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству. К рассмотрению принимаются работы молодых профессионалов, имеющих в своём портфолио публикации фотографий в печатный или онлайн-изданиях, включая студенческие и корпоративные сайты.

Приём заявок продлится до 15 марта 2024 года по следующим номинациям: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени» и «Вид сверху».

Форма регистрации и подробные требования к работам можно найти на сайте Конкурса: https://stenincontest.ru/

Для победителей подготовлены денежные призы в размере 125, 100 и 75 тыс. рублей за первое, второе и третьем место в каждой из номинаций соответственно. Обладатель Гран-при получит 700 тыс. рублей.

На сегодня Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина – это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов. Всех лауреатов ждёт традиционное выставочное турне в десятках стран мир: Китае, ЮАР, Аргентине, Турции, Испании, Греции, Венгрии, Египте и других.

