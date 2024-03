Политехники чтут память Жореса Алфёрова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пять лет назад не стало великого учёного Жореса Ивановича Алфёрова, ректора Санкт-Петербургского Академического университета РАН, научного руководителя Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академика РАН, лауреата Нобелевской премии, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».

Деятельность Жореса Ивановича во многом определила развитие нашего вуза. Талантливый, энергичный учёный руководил важными открытиями, благодаря ему совершались прорывы в научном знании и техническом прогрессе. Интереснейший преподаватель, он всегда находил общий язык со студентами. А его деятельность, принципиальность и устремления всегда были направлены на благо российской и мировой науки.

Его уход стал невосполнимой утратой для всего научного сообщества и личной трагедией для нас, политехников. Политех всегда относился к Жоресу Ивановичу с огромным уважением. Вклад, который он внёс в развитие нашего вуза и всей страны, неоценим. Жорес Алфёров продолжает жить в делах своих учеников, которые своими свершениями сохраняют память о великом учёном.

