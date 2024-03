Первые награды областной студенческой универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

29.02.2024

Эволюция биосферы на Земле: от зарождения жизни до гибели динозавров

В рамках научно-популярного марафона «Неделя Дарвина» кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, заведующий научно-образовательным центром «Эволюция Земли» НГУ Игорь Косенко прочел лекцию «Революции в эволюции», на которой рассказал о зарождении жизни на нашей планете и самых важных событиях эволюции жизни на Земле.

