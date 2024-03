На сайте опубликован новый номер газеты «За строительные кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вышел в свет первый ежеквартальный номер газеты «За строительные кадры». В свежем номере читайте:

Общество для продвижения в науке и развития личности

Как сделать первый шаг в науку, достичь в ней успеха, при этом получив мощный импульс к саморазвитию? Ответы на эти вопросы знают доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций, кандидат архитектуры Александра Глухова и председатель научного общества строительного факультета Полина Мартынова. Выясняем у них, как на факультете растят молодых учёных.

Студенты СПбГАСУ – авторы разработок нового поколения

Студент пятого курса автомобильно-дорожного факультета Тимофей Семенюк разработал инновационную конструкцию для мобильной бетоносмесительной установки, а его однокурсник Кирилл Ануфриев создал инновационный тракторный отвал. О практической значимости их разработок в машиностроении – в наших материалах.

Будущего юриста поощрили в Госдуме

Госдума в рамках конкурса рассмотрела авторскую законодательную инициативу студентки четвёртого курса факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте Дианы Войстрик и удостоила её знаком отличия «Депутатский резерв». О пути к успеху – из первых уст.

Уроки русского на… экскурсиях

Иностранные обучающиеся подготовительного отделения осваивают русский язык не только в аудиториях. Читайте репортаж о том, как учебные экскурсии расширяют кругозор, помогают адаптироваться в новой и незнакомой языковой и социальной среде.

Лучше хором!

Хор Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» за годы своего существования достиг немалых творческих высот. Его руководитель Ольга Кислицкая поделилась воспоминаниями о том, как хор стал её жизнью и каким образом удаётся реализовывать творческие способности студентов.

Сюрприз к 8 Марта

Чего хотят женщины и чего им желают мужчины? Не упустите возможность узнать! Публикуем результаты опроса среди подписчиц СПбГАСУ «ВКонтакте» и поздравления от студентов и сотрудников нашего университета.

