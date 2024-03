Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Президент РФ поручил Правительству продлить на шесть лет действие механизма индивидуальных программ социально-экономического развития для 10 регионов со сложной экономической ситуацией. Об этом заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

Минэкономразвития России по поручению Председателя Правительства РФ провело анализ реализации механизма ИПР в регионах за последние 4 года совместно с профильными ведомствами и Счетной палатой РФ.

«Прорабатываем вопрос, какие субъекты могли бы войти в программу на втором этапе. Для этого обновляем критерии отбора регионов. В целом механизм ИПР, инициированный Президентом, доказал свою эффективность. Реализация мероприятий индивидуальных программ развития стала существенным фактором развития экономики регионов. За 4 года реализации индивидуальных программ развития большинство регионов вышли на темпы роста выше среднероссийских. Общие для «десятки» задачи выполняются с опережением – создано более 14 тысяч рабочих мест, перевыполнен план по инвестициям. Уровень безработицы снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в 2,5 раза», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря возможности сочетать механизм ИПР с другими механизмами поддержки Правительства России. Например, построить обеспечивающую и иную инфраструктуру для особых экономических зон, промышленных парков.

Чувашская Республика по темпам роста среднедушевых денежных доходов и снижения безработицы идет выше среднероссийских показателей. Алтайский край и Курганская область перевыполнили показатели по объему инвестиций в 2-3 раза, которые должны быть достигнуты по итогам 2024 г. Республика Карелия – в 2,5 раза по рабочим местам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI