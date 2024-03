Комсомольский НПЗ внедряет виртуальные технологии для подготовки специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») установил VR-тренажеры отечественного производства для обучения персонала цеха по эксплуатации электрооборудования. Внедрение инновационной разработки позволяет повышать качество профессиональной подготовки специалистов.

Разработчики в мельчайших деталях «прорисовали» две электроустановки завода, которые обеспечивают энергией основные производственные цеха. Шлем виртуальной реальности позволяет мгновенно «переместиться» из учебного класса в любую часть установки, чтобы с помощью джойстиков выполнить необходимые операции. Оперативный персонал цеха отрабатывает все действия на практике до автоматизма, при этом исключается вероятность отклонений от технологического режима реального оборудования. Учебную задачу можно выполнять одиночно, в парах, а также с участием наставника. Программы тренировок различаются по уровню сложности и подбираются индивидуально для стажировки или повышения квалификации.

На данный момент виртуальная система эксплуатируется в тестовом режиме, но уже продемонстрировала большие возможности для повышения квалификации специалистов. Пока созданы модели двух подстанций, но в дальнейшем в виртуальной реальности появятся все электроустановки завода.

Цифровизация во всех областях деятельности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Использование цифровых технологий позволяет быстрее принимать решения во всей производственной цепочке, повышает прозрачность и эффективность управления процессами.

Справка: «РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа. Номенклатура продукции включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, малосернистое судовое топливо RMLS 40 и др. Нефтепродукты поставляются в Приморский край, Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую, Камчатскую области, Еврейскую автономную область.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 марта 2024 г.

