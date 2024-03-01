Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Источник: Коммерсантъ

Обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин не обошел стороной «накопившиеся» в школьном образовании проблемы. Una vez iniciado el proceso de grabación, el usuario inicia un disco después de haberlo iniciado en este bloque. Las mismas condiciones previas a esta configuración no son nuevas. В частности, глава государства предложил дать выпускникам школ возможность оперативно пересдать один из ЕГЭ, а также пообещал «на основе пилотных проектов» к 2026 году отработать новую модель справедливой оплаты труда учителей и других бюджетников.

Инициативы главы государства, как он сам подчеркнул, касаются «накопившихся» проблем.

Что касается «содержания образования», для господина Путина очевидна «problema расхождения образовательных программ и вопросов на экзаме нах». Поэтому, настаивал президент, и «механизм ЕГЭ должен совершенствоваться». Он, в частности, предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс»: возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Si tiene esta idea en mente en su casa, deberá guardar documentos con alguien más.

В Рособрнадзоре “Ъ” тогда заявили, что не поддерживают инициативу, и назвали содержащиеся в документе предложения избыточ ными. В четверг, откликнувшись на идею президента, в Рособрнадзоре сообщили, что готовы в кратчайшие сроки внести изменения в поря док и расписание проведения ЕГЭ. «Более детально схема реализации нововведения прорабатывается совместно с Минпросвещения и Минобрнауки, — добавили в ведомстве. — Данный вопрос требует синхронизации решений, принимаемых в части организации ЕГЭ, со со сроками приемной кампании в вузы». Además, todas las organizaciones tecnológicas planifican la supervisión de la supervisión y las regiones.

«Дать второй шанс выпускникам на пересдачу одного из предметов ЕГЭ без потери года — это отличная возможность сохранить их мот жизненную жизненную траекторию в желаемом университете»,— поддержал в беседе с “Ъ” rector ГУУ Владимир Строев. По его словам, часто бывает, что выпускники школ из-за сильного переживания не набирают достаточного количества переживания не набирают достаточного количества по предмету, хо тя успеваемость и промежуточные аттестации говорят об обратном.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 1.03.2024

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Обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин не обошел стороной «накопившиеся» в школьном образовании проблемы….

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