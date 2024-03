Иностранным студентам ГУУ рассказали о проекте Export Lab

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

29 февраля в Государственном университете управления состоялась встреча представителей Московского экспортного центра Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (АНО «МЭЦ») Марии Масловой и Анастасии Карагезян с иностранными обучающимися ГУУ. На встрече присутствовали более 40 студентов ГУУ, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры из Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Молдовы, Монголии, Непала, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Чада и других стран.

Мероприятие приветственным словом открыли начальник отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества Инесса Богатырева и начальник отдела практической подготовки Департамента академической политики и реализации образовательных программ Александр Рудой.

Ведущим спикером встречи выступила Мария Маслова, начальник отдела образовательных программ Управления образовательных и акселерационных программ АНО «МЭЦ». В своем выступлении Мария Маслова представила проект Export Lab, направленный на взаимодействие между иностранными студентами Университетов Москвы и компаниями-экспортёрами. Целью проекта является формирование лояльности и стимулирование узнаваемости российских высокотехнологичных брендов у иностранных студентов, обучающихся в Москве, а также предоставление возможности пройти стажировку в московских экспортно-ориентированных компаниях и получить бесценный опыт. Спикер отметила ряд ключевых преимуществ стажировки в московских компаниях, среди них языковая практика, знакомство с реальным сектором экономики, адаптация в стране пребывания и обучения, применение полученных знаний и навыков на практике.

Был представлен пошаговый алгоритм действий, позволяющий иностранным студентам легко интегрироваться в проект Export Lab. Достаточно оставить заявку на сайте проекта Export Lab, отправить резюме, далее МЭЦ связывается со студентом и информирует о ближайшей встрече с компаниями-участниками проекта. Студенту остается зарегистрироваться, принять участие в мероприятии и выбрать для себя подходящие компании для дальнейшего взаимодействия. Мероприятие вызвало огромный интерес у студентов. Встреча завершилась блоком «вопрос-ответ» и анкетированием.

По итогам проведенного мероприятия планируется подписание соглашения между Государственным университетом управления и Московского экспортного центра Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и вхождение ГУУ в партнерскую сеть проекта Export Lab.

Управление международного сотрудничества выражает благодарность всем руководителям Институтов за оказанное содействие в организации данной встречи.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI