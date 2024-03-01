Дни белого медведя завершатся на выходных в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

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2 и 3 марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдут заключительные мероприятия Дней белого медведя. Тематические дни начались 27 февраля в Международный день белого медведя.

Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из направлений экологической программы «Роснефти». Специалисты Компании совместно с ведущими научными организациями страны изучают поведение животных в дикой природе. Кроме того, под опекой Компании находятся все белые медведи в российских зоопарках. «Роснефть» обеспечивает содержание, кормление, ветеринарное сопровождение животных, строит и обновляет вольеры, проводит научные и образовательные программы.

В выходные дни в павильоне Компании продолжится серия образовательных и развлекательных мероприятий, которые рассчитаны на посетителей всех возрастов.

Сотрудники зоопарка Удмуртии проведут лекцию-путешествие для школьников «По следам белого медведя» и сыграют со всеми желающими в новую настольную игру, которая также называется «По следам белого медведя». Чтобы победить в ней, надо не только сделать удачный ход, но и правильно ответить на вопросы об обитателях Арктики.

Посетители павильона «Роснефти» станут участниками викторин о белом медведе и смогут выиграть специальные призы, а на мастер-классах гостей научат рисовать медведей карандашом. На экране возле кафе постоянно демонстрируются видеоролики из российских зоопарков о жизни белых медведей, находящихся под опекой «Роснефти».

2 марта ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева прочтёт две лекции о главных обитателях Арктики: «Моржи – хранители Севера» и «Белый медведь – хозяин Арктики».

3 марта, во Всемирный день дикой природы, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев представит результаты исследований белого медведя и атлантического моржа в рамках программы сохранения биологического разнообразия «Роснефти».

Начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра Компании Артём Игоревич Исаченко выступит с лекцией «От микроба до моржа – кого изучает «Роснефть» в Арктике?», в ходе которой расскажет о новой масштабной программе изучения биоразнообразия арктических экосистем, а также об экспедициях, которые в ближайшие 4 года будут организованы на севере Красноярского края. Ученые впервые проведут авиаучет белых медведей Карского моря, мониторинг дикого северного оленя в регионе, изучат рыб устья Енисея, а также места гнездования ценных видов птиц. В числе прочего, ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива, прилегающей акватории Карского моря и национального заказника «Бреховские острова». Это поможет сделать выводы о состоянии местной экосистемы и разработать меры по ее сохранению.

В воскресенье в кинозале павильона также состоится показ документальной ленты «Хозяин Арктики», а затем пройдёт встреча с автором фильма, телевизионной ведущей Элеоноры Любимовой. Фильм «Хозяин Арктики» рассказывает об одной из экспедиций Компании по исследованию белых медведей и методах полевой работы ученых.

Также для гостей павильона выступят участники вокальной студии «МГИМО – VOICES» Московского института международных отношений (Университета) МИД России.

Об основных мероприятиях в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы можете узнать на сайте НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. ПАО «НК «Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению природы. В сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны проводятся геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования, а также изучаются популяции животных-биоиндикаторов в дикой природе – белого медведя, дикого северного оленя, атлантического моржа и белой чайки. Кроме того, под опекой Компании находятся все белые медведи в российских зоопарках. «Роснефть» обеспечивает содержание, кормление, ветеринарное сопровождение животных, строит и обновляет вольеры, проводит научные и образовательные программы. «Роснефть» с 2012 года реализует комплексную научную программу исследований в Арктике. Компания провела уже 50 экспедиций и собрала уникальный пласт информации о регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны. В ходе комплексных арктических экспедиций учёные оценивают численность популяции белых медведей, наносят на карты маршруты передвижений животных, собирают и анализируют биопробы хищников. Полученная информация чрезвычайно важна для развития региона, поскольку медведь относится к видам-биоиндикаторам местных экосистем, так же как северный олень, морж и белая чайка. Проводимые экспедиции беспрецедентны по своим масштабам. Изучение акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, а также животных-биоиндикаторов позволили собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 марта 2024 г.

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