Династия Тутуевых

В семье Тутуевых Дарья представляет третье поколение политехников. Здесь учились родители девушки, её бабушка и дедушка. Сейчас Дарья учится в аспирантуре и работает специалистом учебной лаборатории «Моделирование и цифровизация социально-экономических систем». Студенчество разных поколений семьи было в чём-то похожим: таким же весёлым, насыщенным, но каждое время обладало своими особенностями, обусловленными историческими событиями. В одном Тутуевы соглашаются всегда: годы, проведённые в Политехе, у каждого представителя семьи были счастливыми, наполненными яркими событиями и интересными возможностями. Представляем династию Тутуевых .

