Дайджест #ГУУговорит о послании Путина к Федеральному Собранию

На этой неделе состоялось обращение Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Сказанное наверняка ещё долго будет анализироваться экспертами, а ректор Государственного университета управления Владимир Строев уже успел дать свой комментарий. Другие сотрудники ГУУ тоже не отстали. Среди прочих тем нашего традиционного дайджеста: очередной уход из России некоторых известных брендов, рост онлайн-торговли продуктами питания, вклады с плавающей ставной, активность йеменских хуситов и опасность ещё одного скачка цен на куриные яйца.

— Ректор ГУУ Владимир Строев прокомментировал предложения Владимира Путина об изменениях в сфере образования. «Дать второй шанс выпускникам на пересдачу одного из предметов ЕГЭ без потери года — это отличная возможность сохранить их мотивацию реализовать жизненную траекторию в желаемом университете», – считает ректор.

— Доцент кафедры «Управление персоналом» ГУУ Анастасия Лобачёва оценила поправки к Трудовому кодексу, обязывающие работодателя оплачивать сверхурочные выплаты персоналу с учётом не только оклада, но и всех остальных выплат. «Скорее всего, существенного роста заработных плат ожидать не стоит, а какой-то прирост может быть ощутимым, скорее, в государственном секторе, бюджетных организациях», – считает эксперт.

— Заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий рассказал о примерах борьбы с бедностью. Эксперт предлагает два ключевых шага: достроить систему прогрессивного налогообложения и закончить формирование рынка интеллектуальных прав.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова сообщила, что онлайн-торговля продуктами питания в России растёт ударными темпами. «За пять лет оборот торговли продуктами питания через интернет вырос в 6,5 раза. Доля продуктов питания в общем обороте электронной коммерции за два года выросла с 9,8 до 13,2%», – делится цифрами экономист.

— Также Валерия Иванова назвала основные товары в торговле между Россией и Турцией. «Главными экспортными товарами в торговле Турции с Россией по итогам 2023 года стали цитрусовые, запчасти и прицепы, а в импорте — нефтепродукты, газ, нефть, железо и сталь».

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков развеял слухи о резком снижении цен на туры в Турцию. «По данным опроса, проведённого АТОР среди участников рынка, в рублях турпакеты в Турцию на лето 2024 года из-за роста курса валют подорожали в среднем по рынку на 7-8%, что, разумеется, не исключает отклонений цены в ту или иную сторону», – сообщил эксперт.

— Ещё Вадим Жуков рассказал, как правильно организовать экологический туризм. «Для смягчения конфликта между охраной природы и экономическими интересами рекомендуется всю инфраструктуру, которая сможет приносить доходы расположить вдоль внешних границ ООПТ (особо охраняемых природных территорий), а не располагаться внутри их», – даёт совет специалист.

— Доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Олег Яхшиян принял участие в круглом столе на тему Дня защитника Отечества в редакции «Вечерней Москвы».

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков назвал причины изменения ситуации на рынке подержанных автомобилей. «Параллельный импорт становится все сложнее и дороже. Кроме того, 55% автомобилей с пробегом связаны с кредитом. Безусловно, существующие ставки не способствуют доступности данной категории автомобилей», – делает вывод эксперт.

— Также Артём Меренков сравнил такси с общественным транспортом и каршерингом. «Такси в современном городе — оптимальная история с точки зрения мобильности как услуги. Да, эксплуатационные затраты и риски включены в тариф. Но при этом вы получаете комфортную подачу автомобиля в любом месте. Фактически такси — комбинация личного и общественного», – считает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал о льготах меняющим регистрацию компаниям. «Этими схемами могут пользоваться многие российские компании, которые еще процедуру редомиляции не прошли, то есть компании, которые, в принципе по происхождению своему российские, но базировались за рубежом», — отмечает экономист.

— Также Максим Чирков предложил разместить подбитый танк Abrams в парке «Патриот». «Инсталляция с подбитым танком Abrams в принципе возможна, но, мне кажется, что она все-таки должна носить временный характер. Разовую акцию, в принципе, можно было бы сделать и перед американским посольством, и на Лубянке, и на Красной площади, и в новых регионах — например, в Донецке», – заявил эксперт.

— Помимо этого Максим Чирков прокомментировал законопроект, позволяющий отвязать цены РФ от мировых индикаторов. «Этот законопроект сделает так, что производители сами не будут заинтересованы в излишнем завышении цен, потому что нельзя будет использовать отговорку, которую раньше они могли использовать, говоря о том, что на мировых рынках цены выросли и поэтому они растут в России», — объяснил экономист.

— Доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Белоконев назвал пять приоритетов долгосрочной стратегии государства по отношению к местному самоуправлению. Это финансирование, планирование, технологии, инфраструктурные проекты и взаимодействие с федеральными органами власти. «Пришло время рассматривать муниципалитеты России не как управленческую или финансовую проблему, а как новый драйвер экономического роста. Кроме того, стоит укрупнить муниципалитеты», – заявил эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов разъяснил, от чего зависит стабилизация цен в мировой экономике. «Если нынешние военно-политические конфликты будут иметь тенденцию к затяжной эскалации, это может создать необратимый шок для возобновления инфляции и роста инфляционных ожиданий. Это потребует вновь жёстких мер денежно-кредитной политики, которые усилят вероятность экономической рецессии во многих странах», – резюмирует экономист.

— Помимо этого Евгений Смирнов рассуждает о процессах геоэкономической фрагментации: «Дальнейшее развитие новых полюсов в глобальной экономике будет сопряжено со сложностями, и развитие новых межстрановых объединений (например, ШОС, БРИКС), конечно, призвано, ускорить экономическую динамику внутри блоков отдельных стран, в том числе развивающихся экономик».

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова комментирует уход с российского рынка брендов LG, Bosch и Soni. «На самом деле громкий уход брендов никакого ущерба российской экономике не нанесёт, если использовать его как «окно возможностей», развивая российские бренды бытовой техники и электроники: Hiberg, Bork, Garlyn, Redmond, Dexp, Gemlux, Terra и многие другие», – считает эксперт.

— Также Светлана Сазанова предупредила о возможности нового подорожания куриных яиц: «Предпосылки этого – в структуре отрасли. Большинство производителей — владельцев «куриного бизнеса» являются монополистами на региональных и местных рынках и используют свою монопольную рыночную власть для повышения цен и получения сверхприбылей».

— Кроме того, Светлана Сазанова прокомментировала семь ключевых тезисов послания Путина к Федеральному Собранию. «Суверенитет — это база для всего развития страны, это основа мировоззрения жителей России, но это и ключевой элемент отношений с мировым сообществом. Суверенитет политический и территориальный мы отстаиваем сейчас в СВО, суверенитет экономический и культурный мы строим и будем строить дальше», – говорит эксперт.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко рассуждает о возможных действиях йеменских хуситов в акватории Красного моря. Хуситы вполне способны перерезать подводные интернет-кабели, но неисправность быстро устранят. А вот выведение из строя авианосца можно будет назвать победой над США, считает эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала, как повлияет отвязка российских цен от мировых индикаторов. Убрать ориентацию на мировые цены предложено при определении только монопольно высокой (или низкой) цены товара. «То есть основные риски предложенных изменений несут монополисты или компании близкие к монопольному положению на рынке», – поясняет экономист.

— Кроме того, Галина Сорокина комментирует анонсированный Владимиром Путиным национальный проект «Экономика данных». «С учётом того, что у России уже колоссальный опыт развития электронных услуг, эта задача видится выполнимой, однако для обеспечения работы данной системы нужны не только опытные программисты, но и экономисты-аналитики / сочетающие в себе как новые знания, так и знания, наработанные советской управленческой школой», – заявляет эксперт.

— Также Галина Сорокина объяснила, почему импорт из Китая потенциально опасен для России. Сильный перекос в сторону китайского импорта в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, будет опасен, только если мы повторим предыдущую ошибку и вместо развития собственного производства будем просто заниматься локализацией китайского.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, Академик РАЕН Константин Андрианов объяснил почему курс рубля падает, а курс доллара растёт. «Тренд валютного курса на весь год главным образом будет зависеть от судьбы президентского указа о продаже валютной выручки. А об его судьбе мы узнаем в марте», – сообщил экономист.

— Также Константин Андрианов назвал ключевую ставку Центробанка России запредельной. Ключевая ставка ЦБ почти в четыре раза выше, чем в странах Еврозоны, в три с лишним раза выше, чем в США, и в четыре с лишним раза выше, чем в Китае.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов раскрыл плюсы и минусы вкладов с плавающей ставкой. В отличие от вкладов с фиксированной доходностью, вклады с плавающей ставкой не придется закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях. «Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать «ручное управление»», — пояснил эксперт. Эту же тему Николай Кузнецов развивает в другом источнике.

— Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох назвал количество рабочих мигрантов из дальнего зарубежья: «Такие мигранты въезжают в Россию в рамках определенной минтрудом квоты, которая на 2024 год составляет 155 тыс. работников. Дополнительный резерв заложен в размере 51,9 тыс. человек».

— Профессор кафедры «Экономика и управления в ТЭК» ГУУ Владимир Линник рассказал о важных экологических инициативах Владимира Путина. «Государство и бизнес уже доказали, на примере Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», что крупномасштабные, стратегически важные проекты нам всем по плечу», – говорит эксперт.

— Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких рассказал о затратах на подготовку школьников к ЕГЭ. В 2023 году в среднем на подготовку к ЕГЭ одного абитуриента родители потратили от 120 до 200 тысяч рублей.

Вот и наступили первые весенние выходные. Да, пока на улице не очень приятно, зато как приятно на душе. Ждём вас с такими же ощущениями в понедельник.

