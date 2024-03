ГУУ приступил к реализации новой стратегии научно-технологического развития России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28 февраля 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 145 была утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, в новой редакции которой отмечена необходимость повышения уровня взаимодействия предприятий реального сектора экономики и высших учебных заведений для реализации научных и образовательных проектов.

Следуя обозначенным в Стратегии направлениям развития отечественной науки, ГУУ вносит свой вклад в научно-технологический суверенитет России и развивает партнерскую сеть с индустриальными партнерами, среди которых такие организации, как: ООО «Центр комплексных беспилотных решений» (ООО «ЦКБР»), специализирующаяся на разработке, производстве и обучении эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, и ООО «Международная инжиниринговая компания по разработке новой техники» (ООО «МИКОНТ») – конструкторско-технологическое бюро, входящее в состав Концерна «Тракторные заводы».

29 февраля 2023 года были подписаны соглашения о сотрудничестве с указанными организациями. Во встрече приняли участие: директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов и заместитель директора Игорь Каштанов, генеральный директор, генеральный конструктор ООО «МИКОНТ» Максим Вязников, представители ООО «ЦКБР».

Совместно с ООО «ЦКБР» в рамках Передовой инженерной школы «РосГеоТех» начата работа по созданию на базе ГУУ лаборатории «Автономные беспилотные и роботизированные интеллектуальные системы», специализирующейся на научных исследованиях в области беспилотных авиационных систем и мобильных робототехнических комплексов, используемых в нефтегазовой отрасли, а также обучению эксплуатации таких инновационных систем и комплексов. Совместно с ООО «МИКОНТ» обсуждены и запланированы работы по проектированию и расчету компонентов новых видов техники.

Для реализации поставленных задач на базе Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ проводится работа по созданию межвузовского студенческого конструкторского бюро. Реализовывать работы планируется с привлечением технических высших учебных заведений-партнеров в рамках сетевого взаимодействия на основе принципа кооперации.

