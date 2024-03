В НГУ создан научно-образовательный центр по искусственному интеллекту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вчера на заседании Ученого совета Новосибирского государственного университета было утверждено положение о Научно-образовательном центре «Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта».

Напомним, в конце декабря прошлого года НГУ вошел в число победителей конкурса на создание исследовательских центров мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. Согласно условиям конкурса, каждый центр будет иметь четкую отраслевую направленность, НГУ остановил выбор на направлении «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города», которые в дальнейшем будут внедряться в наукограде Кольцово, на объектах Новосибирской области и дальше по всей России). А главной демонстрационной площадкой для разработок нового центра станет новый кампус мирового уровня, который возводится в НГУ в рамках национального проекта «Наука и университеты».

— Сейчас совместно с нашими индустриальными партнерами завершается формирование списка задач, для которых в рамках центра будут создаваться решения, иначе говоря — наш план работы на ближайшие три года. В их числе — создание цифровых двойников для управления строительными объектами, организация «умных» сетей датчиков для мониторинга городской инфраструктуры и экологической обстановки, разработка инструментов высокоточного управления системой здравоохранения, энергосетями и общественным транспортом современного города, — рассказал и.о. директора центра, кандидат физико-математических наук Александр Люлько.

Научной базой для выполнения этих и других проектов станут проводимые сотрудниками центра исследования принципов создания технологий гибридного ИИ применительно к проблеме их внедрения в городскую среду.

Еще одной важной задачей центра является подготовка сотрудников компаний- индустриальных партнеров в формате дополнительного образования. Такое образование может быть самым разным — от кратких ознакомительных курсов вплоть до программ, рассчитанных на полтора-два года обучения, фактически — еще одно высшее образование. Но, скорее всего, наиболее востребованными будут программы длительностью 70-150 часов, в рамках которых можно достаточно подробно разобрать относительно узкую проблему или тему, актуальную в связи с развитием технологий искусственного интеллекта. Создаваться такие программы будут в соответствии с запросами компании-партнера.

— Мы готовы разрабатывать самые разные программы дополнительного образования, у нас накоплен большой опыт в этой области, в частности, по запросу компании «Роснано» сделали образовательный курс по основам робототехники, — отметил декан Факультета информационных технологий, доктор физико-математических наук Михаил Лаврентьев.

Напомним, согласно условиям гранта, на выполнение утвержденной программы работ в течение этого и следующего года центр получит 632 млн рублей из федерально бюджета и еще почти 350 млн — от индустриальных партнеров, основными из которых являются Ростелеком и Сбер.

