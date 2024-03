В НГУ пройдет школа по инженерии и искусственному интеллекту для иностранных граждан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Фонд Горчакова совместно с Новосибирским государственным университетом открывает прием заявок на программы школы для молодых иностранных специалистов по направлениям «Искусственный интеллект и медицина», «Информационные технологии и фотоника» и «Информационные технологии в городской среде (умный город)». Занятия в рамках школы пройдут с 27 мая по 17 июня. Обучение будет осуществляться на английском языке.

Прием заявок от кандидатов завершится 5 апреля. О результатах конкурса их оповестят по электронной почте. При подведении его итогов будет учитываться несколько критериев: академическая успеваемость кандидата, его исследовательская и экспертная деятельность (участие в конференциях, получение грантов, научные стажировки, экспертные публикации, комментарии в СМИ и т.п.) и результаты собеседования, которое пройдет в онлайн-формате).

Организаторы отмечают, что участие в школе InteRussia — это отличная возможность для молодых иностранных специалистов получить новые знания в одном из лучших российских университетов — НГУ. Они прослушают тематические курсы от ведущих экспертов, примут участие в инновационных профессиональных мастер-классах по выбранному ими направлению и обменяются опытом со своими коллегами из разных стран.

К участию в конкурсе на право обучения в школе InteRussia допускаются иностранные специалисты в возрасте от 25 до 35 лет, ведущие научную и практическую деятельность по направлениям, соответствующим программам стажировки. К кандидатам предъявляется ряд требований: иностранное гражданство, проживание вне территории России. Они должны иметь профильное образование по одному из трех направлений школы, работать по соответствующей специальности, профессионально (не ниже уровня В2) владеть английским языком. Обязательное условие — знание Python и основных алгоритмов машинного обучения, а также базовые знания в области медицины.

Со своей стороны организаторы мероприятия обеспечивают участникам школы проезд от места проживания соискателя до Новосибирска и обратно, оформление визы, медицинскую страховку, проживание на весь период научно-образовательного мероприятия. Кроме того, им выплатят стипендию в размере 30 тысяч рублей.

Участники школы будут работать в одной трех из групп, в соответствии с выбранным направлением. Итогом мероприятия для каждого из них станет подготовка и презентация собственного научного проекта.

Заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения ММФ НГУ Евгений Павловский (Руководитель направления «Искусственный интеллект и медицина»):

— Мы приглашаем на обучение специалистов, а также всех заинтересованных в применении искусственного интеллекта в медицине. Обучающимся в школе открывается перспектива совместных международных проектов как в научной, так и во внедренческой сфере применения искусственного интеллекта в медицине.

Заведующий лабораторией технологий фотоники и машинного обучения для сенсорных систем ФФ НГУ Алексей Редюк (Руководитель направления «Информационные технологии и фотоника»):

— Методы искусственного интеллекта демонстрируют свою применимость в науке, промышленности, деятельности человека и многих других областях. Исключением не стала и фотоника, где они используются для анализа данных оптических сенсоров, создания алгоритмов обработки оптических сигналов, настройки сложных лазерных систем и в других задачах. Этим задачам и посвящено данное направление.

Директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами Александр Люлько (Руководитель направления «Информационные технологии в городской среде. Умный город»):

— Искусственный интеллект активно внедряется в нашу повседневную жизнь. Мы уже плохо представляем ее без роботов, отвечающих на наши вопросы по телефону, без навигаторов, которые находят оптимальный маршрут для нашего автомобиля, без интернет-магазинов, без онлайн-переводчиков. А впереди нас ждут беспилотные автомобили, персонифицированная медицина, роботы, выполняющие текущие домашние работы, и многое другое. Об увлекательном мире технологий умного города вы узнаете во время наших занятий.

