Волейболисты ГУУ вошли в число лидеров Московских студенческих игр

Команда по волейболу Государственного университета управления вошла в топ-3 турнирной таблицы XXXVI Московских студенческих спортивных игр.

27 февраля наши спортсмены одержали пятую победу подряд, причем в четырех играх из пяти соперники так и не смогли размочить счет.

В результате сборная ГУУ поднялась на 3 строчку рейтинга Московских студенческих спортивных игр.

Большая часть пути пройдена, впереди осталось 6 игр, и уже в конце апреля мы узнаем, кто же станет лучшим в этом сезоне.

Поздравляем наших парней с достойными результатами и желаем дальнейших побед!

