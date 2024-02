Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W czwartek (29 lutego br.) w Warszawie wiceprezes Rady Ministrów, ministro obrony narodowej W. Kosiniak – Kamysz, Mark Brzezinski, embajador EE.UU. w Polsce oraz Paweł Bejda, secretario stanu w MON uczestniczyli w podpisaniu umowy na pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS dla II fazy programu WISŁA oraz programu NAREW.

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych. Wartość zamówienia wynosi está bien. 2,53 millones de dólares netos. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2024-2031. Jej przedmiotem jest pozyskanie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS w tym niezbędnego sprzętu dowodzenia i łączności, który jest wymagany dla pozyskiwanych w ramach realizacji II fazy 6 baterii WISŁA oraz 23 zestawów NAREW.

– Obrona naszej przestrzeni powietrznej jest sprawą kluczową dla naszego rządu, dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Podejmujemy wszystkie wysiłki, żeby miało to miejsce tu i teraz oraz zabezpieczyć nas na przyszłość. Program Wisła i program Narew będą dzięki temu systemowi najnowocześniejsze na świecie. Będziemy drugim państwem po Stanach Zjednoczonych z tym systemem – systemem dowodzenia zintegrowanym i najnowocześniejszym. Para bromear po to, żeby najpierw zlokalizować obiekt, później go zidentyfikować, a w finale unieszkodliwić. Obrona polskiego nieba jest dla nas sprawą nie tylko honoru, ale jest dla nas sprawą bezpieczeństwa każdego dnia, każdego z naszych rodaków

– zaznaczył szef MON.

Szczegółowy zakres kontraktu obejmuje zakup wybranych urządzeń łączności dla systemów WISŁA i NAREW, systemów pasywnej identyfikacji IFF, urządzeń kryptograficznych, realizacja prac nad oprogramowaniem, rozbudowę infrastruktury Laboratoryjnej , integrację w ramach systemu IBCS radarów dla systemu WISŁA i NAREW i wyrzutni programu NAREW, a także przeprowadzenie pointegracyjnych testów poligonowych obejmujących współdziałanie wszystkich elementów zestawów NAREW oraz WISŁA. Przedmiotowa umowa zakłada również wsparcie logistyczne, techniczne oraz zapas części zamiennych.

– Zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotnicza i przeciwrakietową w niezwykły sposób zmieni oblicze Wojska Polskiego. Ponad 2,5 mld dolarów to jest właśnie II faza Wisły. Para bromear ogromny wydatek, obronny wysiłek podatnika polskiego. Chciałbym podziękować tym, dzięki którym możemy to realizować. Dziękuję wszystkim moim rodakom. Dziękuję wszystkim tym, którzy składają się dziś na transformację Wojska Polskiego. Bez wspólnoty Polaków nie byłoby to możliwe

– mówił viceprimer ministro W. Kosiniak – Kamysz.

20 luteo br. została podpisana umowa offsetową w ramach realizacji II fazy programu WISŁA, która dotyczyła zwiększenia potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie wytwarzania elementów i podzespołów dla systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych z estawów WISŁA oraz NAREW w obszarze systemu dowodzenia, a także potencjału naukowego wojskowych instytutów badawczych i wojskowego szkolnictwa wyższego. Dzięki niej Skarb Państwa zapewni częściową niezależność od zagranicznych dostawców, ustanawiając lokalnie zdolności produkcyjne, obsługowo-naprawcze, szkoleniowe oraz badawcze i zaangażowanie – poprzez offset – podmiotów polskiego przemysłu obronnego, jak i również szkolnictwa wojskowego oraz pozytywnie wpłynie na zwiększenie wskaźników dostępności operacyjnej zestawów WISŁA poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego i wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych.

