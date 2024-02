Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konsultacje polityczne wiceministra Marka Prawdy z odpowiednikami z Francji i Rumunii29.02.2024

Dzisiejsze dwustronne rozmowy – najpierw z Sekretarz Generalną MSZ Francji Anne-Marie Descôtes, a następnie z rumuńską viceministro Danielą Grigore Gîtman, były okazją do podkreślenia bliskich relacji łączących Polskę z tymi partnersami. Rozmówcy poruszyli m.in. kwestie dotyczące wspólnego bezpieczeństwa, wsparcia walczącej Ukrainy czy przygotowań do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE.

Konsultacje z Sekretarz Generalną MSZ Francji dotyczyły kluczowych kwestii pomocy wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy, przyszłości europejskiego przemysłu obronnego, walki z dezinformacją. Ważnym tematem była również współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wiceszef polskiego MSZ z satysfakcją odnotował aktywność Francji na rzecz wsparcia Ukrainy, wyrażoną m.in. podczas ostatniego spotkania głów państw i szefów rządów w Paryżu 26 lutego br. Pozytywnie odniósł się do woli zacieśniania współpracy w formacie Trójkąta Weimarskiego, potwierdzonej 12 lutego br. w czasie paryskiego spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, Stéphane’a Séjourné y Annaleny Baerbock.

Rozmowę wiceministra Prawdy z Danielą Grigore Gîtman zdominowały zagadnienia relacji dwustronnych, sytuacja w Ukrainie i Mołdawii oraz perspektywa rozszerzenia UE. Wiceministrowie podkreślili szczególnie bliskie więzi łączące oba kraje.

Ten rok obfituje w istotne dla Polski i Rumunii rocznice: 105-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych oraz 15-lecie nawiązania Partnerstwa Strategicznego.

Mówiąc o przyszłości UE wiceministrowie zgodzili się, że rozszerzenie Unii staje się geopolityczną koniecznością. Z tego też względu Polska zdecydowała, że ​​będzie to jeden z priorytetów naszej prezydencji w I połowie 2025 r.

Wiceministrowie wzięli również udział w uroczystym koncercie na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 105-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Rumunią i w ramach obchodów Dnia Solidarności Polsko-Rumuńskiej. Dzień ten został ustanowiony przez parlamenty obu krajów w 2023 r. Bromeo con tym roku obchodzony po raz pierwszy. W swej genezie nawiązuje en do podpisanej 3 marca 1921 r. „Konwencji o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Króleswem Rumunji”.

