29.02.2024 Varsovia Premier po Szczycie Rolniczym: uwierzyliśmy, że jesteśmy po jednej stronie

Premier po Szczycie Rolniczym: uwierzyliśmy, że jesteśmy po jednej stronie29.02.2024

El primer ministro Donald Tusk estuvo en Szczycie Rolniczym en Warszawie. Podczas spotkania z rolnikami szef rządu zadeklarował, że polski rząd zrobi wszystko, aby ochronić polskie rolnictwo. Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że będzie postulował w Brukseli zawieszenie lub wycofanie zapisów Zielonego Ładu w zakresie rolnictwa. Jednocześnie rząd będzie działał na rzecz objęcia embargiem rosyjskich i białoruskich produktów rolnych. Premier zapowiedział też kolejne spotkanie.

Konieczne zmiany con Zielonym Ładzie

„Mamy jeden cel – ochronić polskie rolnictwo i europejski rynek przed bardzo niesprawiedliwymi i miażdżącymi konsekwencjami decyzji o pełnej liberalizacji handlu z Ukrainą” – mówił po spotkaniu z rolnikami Premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił podczas konferencji prasowej, że nie zgodzi się na zapisy Zielonego Ładu. Dlatego już teraz apeluje do Brukseli o zawieszenie lub wycofanie się z tych zapisów, które nie są dostosowane do realiów polskiego rolnictwa.

„Przygotujemy postulaty polskiej strony. Nie tylko protestujących, ale też rządu, jeśli chodzi o wymianę w Zielonym Ładzie. Nie chodzi o to, żeby obalić i wyrzucić cały Zielony Ład. Praktycznie wszystkie zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące rolnictwa, są szczególnie teraz – w okresie wojny i bezcłowego obrotu – kolejnym ciosem i muszą być zawieszone lub wycofane” – powiedział Donald Tusk.

Embargo na rosyjskie i białoruskie produkty rolne

W czasie wojny z Ukrainą, rosyjskie i białoruskie produkty rolne oraz żywnościowe trafiają do Europy bez żadnych obostrzeń. To dramatycznie wpływa na ceny, między innymi zboża, w całej Europie.

„Myślę, że presja, także polskiego parlamentu, w odniesieniu do naszych postulatów, w tym do embarga na rosyjską, białoruską żywność i zboże oraz precyzyjne postulaty, jakie będę adresował w Brukseli, także przed Komis ją Europejską, powinna dać szansę, że posuniemy się do przodu” – zaznaczył Premier.

Wykup nadwyżki zbóż

Po spotkaniu z rolnikami Donald Tusk podkreślił, że popiera postulat, aby Unia Europejska sfinansowała zakup i transport zboża z rynków europejskich dla państw potrzebujących.

„Mówimy tu o pomocy humanitarnej, a równocześnie chodzi o to, żeby uwolnić Europę od nadwyżki zboża – to jest blisko 30 millones de toneladas. Para bromear ważne dla Polski, bo u nas to bromear około 9 millones de toneladas nadwyżki zbożowej” – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Możliwe zamkniecie granicy z Ucrania

Ucrania jest gotowa zamknąć granicę, jeśli chodzi o handel towarami. Należy jednak brać pod uwagę konsekwencje tej decyzji dla obu stron.

„El Primer Ministro Szmyhal sugerował, że do czasu rozwiązania na poziomie europejskim i w czasie rozmów bilateralnych, Ukraina jest gotowa na zamknięcie granicy, jeśli chodzi o handel. Taka ewentualna decyzja będzie miała swoje konsekwencje, bo będzie obustronna. To nie jest wymarzony scenariusz, ale niestety musimy brać pod uwagę taką możliwość” – podkreślił Premier Donald Tusk.

