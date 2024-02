Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На онлайн-платформе Lichess прошёл третий международный межвузовский турнир по шахматам Interuniversity III, в котором участвовало более 700 человек из разных стран. Организатором выступил шахматный клуб имени М. М. Ботвинника СПбПУ.

Инициатива проведения турнира принадлежит студентам-шахматистам Политеха. Несколько лет назад ребята обратили внимание, что аналогичных масштабных соревнований для студентов не существует, и решили попробовать свои силы как организаторы. Судя по тёплым отзывам участников, у политехников всё получилось на высшем уровне!

Пришлось провести большую подготовительную работу, было сложно, но мы успешно справились. Старались максимально использовать функционал игровой платформы lichess.org , — рассказал руководитель клуба шахматистов СПбПУ Павел Мартынов.

За победу боролись студенты 62 учебных заведений из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Египта, Ирана, Кении, Южной Африки, Индии, Бангладеш, Вьетнама и Индонезии. Участники сражались между собой два часа в режиме нон-стоп: следующая партия начиналась сразу после окончания текущей. Всего ребята сыграли свыше 4700 партий и сделали 336 тысяч ходов.

Лучший результат показал шахматный клуб Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Второе место заняла команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Студенты Томского политехнического университета получили третье место. Команда СПбПУ заняла 13-е место.

Следующий турнир мы планируем провести в апреле, надеемся объединить ещё больше участников из разных стран: более тысячи человек , — поделился Павел Мартынов.

Финальная таблица третьего международного межвузовского турнира по шахматам Interuniversity III по ссылке .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI