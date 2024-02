Финансовые новости: Финансовым организациям рекомендовано минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность. Регулятор разработал рекомендации, направленные на снижение таких рисков для клиентов банков и других финансовых организаций. В частности, не стоит рекламировать услуги по обороту таких инструментов.

Банкам рекомендуется выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц — дропов. У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска. Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей. В 2021 году Банк России уже рекомендовал биржам отказывать в допуске к торгам финансовых инструментов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, а финансовым посредникам — воздерживаться от предложения таких инструментов своим клиентам — неквалифицированным инвесторам. Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством. Фото на превью: valeriiaarnaud / Shutterstock / Fotodom

