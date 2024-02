Учёный совет подвёл итоги зимней сессии

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 февраля 2024 года в Государственном университете управления состоялось очередное заседание Учёного совета.

В ряду поздравлений и назначений, традиционно открывающих заседания Учёного совета, выделим утверждение Сергея Чуева заведующим кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ (ранее и.о.)

Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгений Краснов доложил об итогах зимней зачётно-экзаменационной сессии 2023/2024 учебного года. На очной форме бакалавриата в университете сейчас числится 27% отличников. На очно-заочной форме – 22% студентов учится на все «5». В магистратуре и вовсе 39% отличников. В целом их количество в университете выросло на 1%, однако общая успеваемость упала на тот же 1%. Негативный показатель будет нивелирован за счёт идущей сейчас переэкзаменовки.

О результатах выполнения плана по образовательной и учебно-методической деятельности Института экономики и финансов за 2023 год рассказала и.о. директора ИЭФ Галина Сорокина. Она признала, что институт порой ставит перед собой чрезмерно амбициозные планы, однако по сравнению с показателями предыдущих периодов эффективность ИЭФ растёт. В частности, постепенно повышается количество магистров. Количество профессорско-преподавательского состава по отношению к студентам равняется 7 к 100. Кафедра статистики на 64% состоит из молодых преподавателей. Общий доход по сравнению с 2022 годом увеличился втрое. Силами ИЭФ на новых территориях Российской Федерации была успешно проведена III Международная олимпиада по финансовой безопасности. Кроме того, сотрудники института выступают одними из самых активных экспертов ГУУ в средствах массовой информации.

Проректор Артём Терпугов предложил утвердить коэффициенты организационных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг. Это нужно на случай досрочного прекращения действия договоров и сохранения части полученных по ним средств.

Также Артём Терпугов вынес на утверждение «Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с применением сетевой формы реализации». К проведению программы будут привлекаться внешние исполнители, обладающие автомобильным парком. Первым на неё записался проректор Павел Павловский.

Кроме того, были утверждены три программы бакалавриата и восемь программ магистратуры, которые будут доступны студентам со следующего учебного года.

Всего на повестке заседания Учёного совета было более 20 пунктов по различным вопросам, в том числе о размерах повышенной и социальной стипендий, о нормах нагрузки педагогов, о регламенте работы Учёного совета и другие. Все они были утверждены или приняты к сведению.

