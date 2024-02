Ученые при поддержке «Роснефти» сохраняют популяцию северного лесного оленя в Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благодаря поддержке Компании «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») ученые Уральского отделения Российской академии наук подтвердили факт постоянного обитания краснокнижного лесного северного оленя на территории Тюменской области. Исследования проводятся в рамках долгосрочной грантовой программы предприятия по изучению состояния популяций различных видов животных, включенных в Красные книги Тюменской области и России.

Зоологи провели фотомониторинг в Уватском районе Тюменской области. Объективы фотоловушек, установленных возле оленьих троп, зафиксировали около 60 особей этого вида. Исследования позволили получить ценные сведения о повадках оленей, численности популяции и доказать факт постоянного обитания краснокнижного животного на территории юга Тюменской области.

Ученые установили, что в бесснежный период олени в основном ведут семейно-одиночный образ жизни, а с наступлением холодов сбиваются в стада численностью в несколько десятков особей. Исследования будут продолжены в зимний период с помощью фотоловушек и воздушного мониторинга. Наблюдения помогут отследить сезонные маршруты миграции этих животных.

Проект «РН-Уватнефтегаза» по изучению и сохранению лесного северного оленя имеет большое практическое значение для Тюменской области, так как в регионе отсутствовали актуальные сведения об этом краснокнижном животном.

На основе полученных данных эксперты разработают меры по сохранению ареала обитания оленя, созданию условий по увеличению численности популяции. Для обеспечения копытных жизненно необходимыми минеральными веществами зоологи установили солонцы с подкормкой.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Дочерние предприятия Компании реализуют различные программы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов в регионах производственной деятельности.

В 2023 году также при поддержке «РН-Уватнефтегаза» Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана провел мониторинг состояния крупных озер региона, а специалисты Тюменского государственного университета выработали комплекс мероприятий по увеличению численности популяции редких видов птиц.

Справка: «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2. В 2022 компания «РН-Уватнефтегаз» году приступила к реализации программы по изучению состояния популяций редких и нуждающихся в охране видов животных, включенных в Красные книги Тюменской области и России. Среди них орлан – белохвост, большой кроншнеп, чернозобая гагара, лебедь-шипун, скопа и другие.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 Февраля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI