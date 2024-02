Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Начальник отдела нормативного и методического сопровождения реализации государственной программы развития СКФО Минэкономразвития России Исраил Тамаев вошел в суперфинал юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» – проекта президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Все суперфиналисты получили образовательный грант в размере 1 млн рублей и смогут направить его на выбранную программу обучения в российских вузах. Также для них будет организована возможность встретиться с наставниками – ведущими управленцами страны и поработать с ними. В их числе – министр экономического развития России Максим Решетников.

В суперфинал вошли 302 участника конкурса из 63 регионов и 4 зарубежных стран. Победителями пятого сезона конкурса стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии. Они смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

«Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Среди победителей – 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях», – прокомментировал Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

«Среди победителей – 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%. Больше всего управленцев в возрасте 36–40 лет – 31,4%, в диапазоне 31–35 лет – 26,5%. Из Центрального федерального округа одержали победу 47 управленцев, Северо-Западного – 15, Приволжского – 12, Уральского – 8, Сибирского – 6, Южного – 6, Северо-Кавказского – 3, Дальневосточного – 2, ЛНР – 1, а также по одному человеку из Сербии и Бельгии. Работают управленцы в самых разных сферах, но более всего в сфере ИТ – 20 человек, промышленности – 18 человек, финансовой – 5, атомной энергетике – 4», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

«Четыре дня заключительного этапа конкурса оказались очень насыщенными. Из них два напряжённых дня взаимодействия в команде по разработке управленческих решений, которые возникают в реальной жизни руководителей. Оценивали нашу работу профессиональные эксперты конкурса. Чувствовал особую ответственность, так как был единственным представителем Минэкономразвития России, а также Чеченской Республики. Лучшие суперфиналисты президентского конкурса «Лидеры России» получают возможность поработать с наставниками топ-уровня и попасть в кадровый управленческий резерв страны. Я выбрал в качестве наставника нашего министра», – прокомментировал Исраил Тамаев.

Также в Минэкономразвития России работает победитель первого конкурса «Лидеров России» – Первый заместитель министра Илья Торосов. Финалистом трека «Государственное управление» четвертого сезона стал директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павел Калмычек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI