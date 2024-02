Стали известны результаты Всероссийского конкурса «Менеджер года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля 2024 года в рамках Дня предпринимателя на ВДНХ, оператором которого выступил Государственный университет управления, состоялся финал Всероссийского конкурса «Менеджер года среди выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2024».

В состав экспертного жюри конкурса под председательством Дмитрия Пучко, директора Департамент управления делами и кадровой политики Минэкономразвития России вошли проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов, директор Федерального ресурсного центра Алексей Бункин, директор Международной бизнес-школы Финансового университета при Правительстве РФ Алла Канке, директор департамента специальных проектов Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Стелла Лукьянцева, заместитель директора ФБУ «ФРЦ» Анастасия и Павлова и президент Ассоциации выпускников Президентской программы Иркутской области Андрей Ханхалаев.

Конкурс проходил в формате оценки проектов, реализованных выпускниками Президентской программы. Для участия в конкурсе было подано более 60 проектов в двух номинациях: «Бизнес-проект» и «Некоммерческий (социальный) проект». Из них к участию в очном этапе было отобрано 13 проектов: 9 — в номинации «Бизнес-проект» и 4 — в номинации «Некоммерческий (социальный) проект».

Эксперты оценивали актуальность проекта личный вклад конкурсанта в реализацию проекта, измеримость результатов проекта и возможность тиражирования, социальный эффект от реализации проекта для региона и страны в целом, качество презентационного материала, ответы на дополнительные вопросы.

Следует отметить, что в финал конкурса «Менеджер года – 2024» вышли российские предприниматели – участники программы подготовки российских специалистов за рубежом в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, реализованной ГУУ в 2023 году:

— Андрей Розен, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «АТОММАШ» — стажировка в Китайской Народной Республике;

— Файруза Латыпова, врач-неонатолог, директор БФ «Особенные дети» — стажировка в Республике Казахстан;

— Анастасия Стихина, директор по маркетингу ООО «КИТ: Транспортная Компания» — стажировка в Арабской Республике Египет.

Победителями конкурса в номинации «Бизнес-проект» стали:

1 место — «Модернизация производства и создание нового Вологодского молочного бренда «Резной палисад». Автор: Антон Ночёвка, генеральный директор ОАО «Северное молоко», Вологодская область;

2 место — «Создание племрепродуктора 1-ого порядка». Автор: Артур Холдоенко, советник генерального директора АО «Птицефабрика Синявинская», Ленинградская область;

3 место — «Отходы в Доходы». Автор: Тимур Ульмаскулов, старший менеджер ПАО «Казаньоргсинтез», Республика Татарстан.

В номинации «Некоммерческий (социальный) проект» победителем конкурса стал проект «Организация центра паллиативной помощи (хосписа) на территории Саратовской области». Автор: Елена Черчинцева, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», Саратовская область.

Эксперты отметили высокий уровень представленных проектов, поздравили конкурсантов и пожелали дальнейших успехов в реализации проектов и достижения профессиональных целей.

