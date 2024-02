Россия и Азербайджан подписали на межрегиональном форуме соглашения по туризму и торговой кооперации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Ставропольском крае завершился XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. Организаторами выступили Министерство экономического развития России, Министерство экономики Азербайджана и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.

Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук, азербайджанскую – заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В деловой программе форума приняли участие представители из 21 российского и 5 азербайджанских регионов – свыше 700 представителей бизнеса, общественных организаций и органов власти двух стран.

В рамках форума состоялись пленарное заседание, четыре круглых стола по актуальным темам двустороннего сотрудничества – в сфере АПК, торговли, экологии и высоких технологий в промышленном секторе, а также деловая сессия для представителей бизнеса и органов власти, посвященная кооперационному потенциалу субъектов малого и среднего бизнеса России и Азербайджана.

Пленарное заседание участники начали с оглашения приветственных обращений Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создаёт условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», – сказано в обращении Владимира Путина.

Алексей Оверчук отметил, что благодаря форуму российские и азербайджанские предприниматели получили возможность не только презентовать друг другу инвестиционный, промышленный и сельскохозяйственный потенциал, но и подписать ряд документов о сотрудничестве.

По итогам форума были подписаны меморандумы о взаимопонимании между АО «Кавказ.РФ» и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Северо-Кавказским федеральным университетом и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (АЗПРОМО), Торгово-промышленной палатой Ставропольского края, АЗПРОМО и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики.

«Мы наблюдаем продолжающуюся динамику взаимной торговли. По итогам 2023 года торговля превысила 4 млрд долл. В физическом выражении товарооборот увеличился на 30 % до 6,7 млн тонн, из которых экспорт достиг 5,5 млн тонн и вырос на 33%, а импорт – 1,2 млн тонн, рост на 17,7%, – отметил Алексей Оверчук. – Россия по-прежнему остается одним из главных инвесторов в азербайджанскую экономику. По итогам прошлого года Россия направила в Азербайджан прямых инвестиций на 295 млн долл., а всего в Азербайджане реализуется 16 совместных инвестпроектов на общую сумму в 6,7 млрд долл».

Комментируя итоги форума, заместитель министра экономического Дмитрий Вольвач отметил, что таких высоких результатов в торговле удалось достигнуть, в том числе –благодаря завершению реконструкции пунктов пропуска на российско-азербайджанской государственной границе с увеличением их пропускной способности и развитием международного транспортного коридора «Север-Юг», а также благодаря развитию электронной коммерции.

«По итогам 2023 года основу наших поставок составили минеральные продукты (30,5%), на втором месте продтовары и сельхозсырье (25,6%), а также металлы (15,5%). Что касается нашего импорта, то здесь мы закупаем продовольственные товары и сельхозсырье (61,6%), пластмассы (26,4%), минеральные продукты (4%)», – подчеркнул замминистра.

Дмитрий Вольвач также напомнил, что в январе 2024 года Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев подписали «дорожную карту» по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024 – 2026 годы. План включает в себя работу по семи ключевым направлениям – торгово-экономическое, транспортное, промышленное, сельскохозяйственное, энергетическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также сотрудничество в сфере информационных технологий.

Ещё одно важное направление взаимодействия – промышленность и реализация совместных проектов. Активно развивается сотрудничество в сфере судостроения, реализуются совместные кооперационные проекты в области автомобилестроения, авиастроения и фармацевтики.

Дмитрий Вольвач также подчеркнул, что на сегодняшний день большой интерес вызывает сотрудничество в сфере климата, учитывая то, что в ноябре 2024 года в Баку пройдет Конференция по климату ООН (СОР-29). Интерес к данной тематике набирает обороты, и Россия рассчитывает на плодотворную работу в этом направлении.

Кроме того, наблюдается взаимный интерес в развитии культурно-гуманитарных связей и туризма. На сегодняшний день Азербайджан является одним из наиболее популярных туристических направлений стран ближнего зарубежья для российских граждан. Отмечается взаимный рост туристических поездок в 1,5 раза за прошлый год. Азербайджан посетили 476 тысяч российских граждан, а нашу страну – 259 тысяч граждан Азербайджана.

Росту взаимных туристических поездок способствуют крепкие исторические связи, дружественные отношения между народами, отсутствие языкового барьера, наличие прямого авиасообщения, а также безвизовый режим между нашими странами.

Следующий российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в 2025 году в одном из регионов Азербайджана.

