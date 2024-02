«Роснефть» разработала новый вид битума с улучшенными характеристиками

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Специалисты научного института «Роснефти» в Новокуйбышевске разработали и запатентовали модифицированный битум, который выдерживает повышенные транспортные нагрузки. Новый продукт используется в составе дорожного полотна и имеет увеличенный температурный диапазон эксплуатации в интервале от плюс 40 °С до минус 50 °С. Нагрузки, которые может выдерживать новый битум сопоставимы с давлением 40-тонной фуры, останавливающейся перед перекрёстком.

В основе нового продукта – собственная уникальная технология модифицирования битумного вяжущего. Благодаря этому стоимость производства снижается на 10-15%.

Разработанная технология модификации битума может быть внедрена без значительных капиталовложений на любой производственной площадке. Новая линейка модифицированных битумов Компании позволит обеспечить качественными и долговечными материалами российскую дорожную отрасль.

Битумное вяжущее, содержащееся в асфальтовом дорожном покрытии, в течение всего срока службы подвергается различным физико – химическим, механическим и погодным воздействиям, что приводит к изменению его характеристик. Новый продукт имеет повышенные эксплуатационные свойства, а также придает дорожному полотну необходимую эластичность для предотвращения сезонных деформаций.

Оптимальная битумная композиция должна обладать устойчивостью к сдвиговым деформациям от колёс автотранспорта, а также должна учитывать максимальные для определенного региона в летний период положительные температуры, и проявлять трещиноустойчивость при отрицательных температурах в зимний период.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 Февраля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

