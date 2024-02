РИАМО: Галина Сорокина о последствиях отвязки цен в РФ от общемировых индикаторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Изменения, предложенные для внесения в Федеральный закон «О защите конкуренции» и касающиеся отвязки цен в РФ от общемировых индикаторов, вызывают много споров. Однако убрать ориентацию на мировые цены предложено при определении только монопольно высокой (или низкой) цены товара, заявила директор ИЭФ ГУУ, д. э. н. Галина Сорокина.

Речь идет о том, если в связи с санкциями, наложенными на Россию, мировые цены резко повышаются, то отсутствие привязки к ним не позволит российским монополистам резко повышать цену, как это происходило до сих пор, например, на рынках, где РФ является главным экспортером, отмечает эксперт.

«Создавалась ситуация двойного получения сверхприбыли как от экспорта продукции, так и от роста цен внутри страны», – подчеркивает Сорокина.

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может применять при определении монопольно высокой цены товара биржевые и внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках аналогичного товара, говорит она.

«То есть основные риски предложенных изменений несут монополисты или компании близкие к монопольному положению на рынке», – поясняет Сорокина.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит ФАС не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара внутри России.

