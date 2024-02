Президентские выборы: политехникам ответили на важные вопросы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» 28 февраля состоялась встреча коллектива СПбПУ с секретарём Санкт-Петербургской избирательной комиссии Екатериной Астафьевой. Она рассказала о датах, местах, времени, а также способах голосования на выборах Президента Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках идущей информационной кампании в преддверии самых важных выборов в нашей стране.

В обсуждении участвовали проректоры СПбПУ, директора институтов Политеха, руководители структурных подразделений, преподаватели и другие сотрудники. В начале своего выступления Екатерина Астафьева от имени Санкт-Петербургской избирательной комиссии поздравила Политехнический университет со 125-летием и поблагодарила за возможность выступить перед коллективом.

В марте 2024 года пройдут самые важные выборы, которые определят дальнейшую судьбу страны, — выборы Президента Российской Федерации. Президент избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах свободное и добровольное. Право избирать имеют все граждане России, достигшие 18 лет , — напомнила Екатерина Викторовна.

Участники встречи узнали, что в организации и проведении выборов Президента РФ в городе помимо Санкт-Петербургской избирательной комиссии задействовано еще 64 территориальных и 1947 участковых избирательных комиссий.

Дополнительно организованы 47 избирательных участков в медицинских учреждениях, на Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах, в аэропорту Пулково, а также один участок предусмотрен в «Центре учёта и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства». Кроме того, участки созданы на трёх научно-экспедиционных судах и семи полярных станциях.

Для удобства избирателей предусмотрены разные формы голосования. Самое простое и привычное — прийти на участок и получить бюллетень. Граждане, не имеющие возможности добраться до своего участка по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, смогут проголосовать дома. Для этого нужно в срок с 7 марта до 14:00 17 марта подать письменное заявление или сообщить по телефону в участковую избирательную комиссию (УИК). Можно сделать это лично или через родственников, соседей, соцработников.

Голосование продлится в течение трёх дней: 15, 16, 17 марта, с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно на любом участке, независимо от регистрации. Чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», нужно выбрать удобный участок и подать заявление о включении в список избирателей по его адресу. С 29 января по 11 марта это можно сделать в любом МФЦ, территориальной избирательной комиссии или на портале Госуслуг, а с 6 по 11 марта — в участковой избирательной комиссии , — отметила Екатерина Астафьева.

Чтобы подать заявление в МФЦ о выборе участка для голосования, понадобится паспорт или временное удостоверение личности. После заполнения заявления гражданину выдадут отрывную часть с адресом выбранного помещения для голосования и телефоном УИК. В территориальной избирательной комиссии (ТИК) процедура проходит по такой же схеме. Если выбирать участок через Госуслуги, то, если вы не зарегистрированы на портале, нужно зарегистрироваться, потом в специальном разделе «Выборы Президента РФ» найти подходящий избирательный участок и дальше следовать указаниям на сайте. В результате сформируется часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, которую можно распечатать. Екатерина Викторовна рассказала, какие действия нужно совершить, чтобы отозвать заявление и снова поменять участок.

Политехники также узнали о новом проекте ЦИК России «ИнформУИК». Он предусматривает адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени, местах и формах голосования на предстоящих выборах, в том числе с использованием специального мобильного приложения. Екатерина Викторовна подчеркнула, что в Санкт-Петербурге проект реализуется впервые.

На встрече обсудили полезные цифровые сервисы, например, чат-бот в телеграм-канале, а также организацию видеонаблюдения, случаи возникновения нештатных ситуаций, охрану общественного порядка и помещений для голосования. Особое внимание уделили деятельности наблюдателей.

Политехники интересовались, есть ли избирательные участки недалеко от университета. Оказалось, что такой участок будет работать в корпусе СПбПУ на улице Новороссийской, 48. Говорили и о том, как сотрудники организаций могут стать членом избирательной комиссии, как голосовать гражданам без постоянной регистрации, какой статус у волонтёров и о многом другом.

