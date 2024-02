Парк электромобилей в России превысил 41 тысячу единиц

Source: MIL-OSI Russian Language News

Общий парк электромобилей в стране за два года увеличился почти в 2,5 раза и на начало 2024 года превысил 41 тысячу единиц. Такие данные озвучила заместитель директора департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России Анастасия Колесникова в ходе круглого стола «Развитие российского рынка электромобилей», который был организован министерством совместно с Деловой Россией и состоялся в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По словам заместителя директора департамента, и потребители, и производители с большим энтузиазмом воспринимают развитие электромобильного транспорта в стране.

«Всего за 2 года производство электромобилей в России увеличилось с 1,8 тыс. до почти 8 тыс. электромобилей – по данным на конец прошлого года. При этом общий парк электромобилей в России вырос с 17 тыс. до более 41 тыс. единиц – на начало 2024 года», – привела статистические данные Анастасия Колесникова.

Она также добавила, что более чем двукратному росту автопарка способствовали не только меры, принятые Правительством России, но и развитие зарядной инфраструктуры.

«Популярной среди владельцев электромобилей стала мера по бесплатному проезду по платным федеральным магистралям. С 1 марта по 31 декабря 2023 г. мерой воспользовались более 4,8 тысяч человек. Всего совершено бесплатно более 315 тысяч проездов. Что касается строительства быстрых зарядных станций, то, по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова, их количество до конца 2024 года должно увеличиться до более чем 2,5 тысяч единиц», – отметила заместитель директора.

Участники круглого стола обсудили текущие планы и прогнозы производства электромобилей, отметили важность предоставления мер государственной поддержки локализованным производителям, НИОКР на создание компонентов электромобилей, предоставления льгот компаниям и таксопаркам при закупке коммерческих и легковых электромобилей.

В мероприятии также приняли участие ведущие производители электромобилей (ПАО «АВТОВАЗ», АО «МАЗ «Москвич», ООО «Моторинвест», ООО «ЭМ Рус», АО «СпецАвтоИнжиниринг»), производители зарядной инфраструктуры (ООО «Парус электро»), производители тяговых аккумуляторных батарей (ООО «РЭНЕРА») и операторы ЭЗС (ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «СИТРОНИКС», ООО «ГРИН ДРАЙВ», Punkt E, ООО «ИВИ ТАЙМ»), представители федеральных органов исполнительной власти и ВЭБ.РФ.

