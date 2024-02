МЭР: доля туризма в ВВП будет расти за счет кластерных проектов и стимулирования инвестиционной активности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул ключевые цели, которые планируется достичь к 2030 году в туристической сфере. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по инициативе Президента, планируется к 2030 году практически удвоить число туристических поездок, до 140 млн, а также нарастить вклад туризма в ВВП страны до 5%.

Важную роль в этом, по мнению Минэкономразвития, сыграют проекты кластерного развития с государственным участием, такие как «Пять морей», развитие новых точек притяжения в регионах и улучшение делового климата.

«Пять морей» — масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области.

Проект предполагает строительство отелей на порядка 74 тыс. номеров, создание более 100 тыс. рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно.

Еще один важный драйвер развития отрасли – меры государственной поддержки, направленные на создание нового номерного фонда, а также туристических магнитов. Так, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, реализуются программа субсидирования строительства модульных гостиниц и программа льготного кредитования крупных отелей. Только по программе поддержки модульных гостиниц в 61 регионе страны до конца 2024 году будет создано порядка 14 тысяч номеров.

Кроме того, более 20 тысяч номеров уже строятся по программе льготного кредитования по 141 постановлению. В прошлом году она была расширена до 48 тыс. номеров. Также поддержку по ней могут получить горнолыжные курорты на строительство инфраструктуры, круглогодичные парки развлечений и аквапарки.

В настоящее время Минэкономразвития работает над улучшением делового климата в туризме, что позволит сделать эту сферу еще более привлекательной для инвесторов.

По поручению Президента министерство сформировало дорожную карту по трансформации делового климата в туризме.

Для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители туристического бизнеса и отраслевых объединений.

Дорожная карта утверждена 20 января и состоит из 15 мероприятий. Более половины законопроектов по ней должны быть разработаны и внесены в Правительство в первом полугодии этого года.

Мероприятия дорожной карты, в том числе, предполагают дать возможность горнолыжным курортам развивать инфраструктуру на землях лесного фонда и предлагают ввести в гостиницах невозвратные тарифы. Это сохранит возможность выбора тарифа, но позволит снизить стоимость размещения для туристов в случае их уверенности в поездке и сократить риски простоя номеров для бизнеса.

