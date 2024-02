МКБ выплатил купон и номинал старших еврооблигаций CBOM-24 EUR

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Информируем Вас о текущей ситуации с выплатой купона и номинала по старшим пятилетним еврооблигациям, номинированным в евро со ставкой купона 5,15% годовых (ISIN – XS1951067039 / XS1951067542) (CBOM-24 EUR).

28 февраля 2024 г. МКБ (далее – Банк) произвел выплату купона и номинала старших пятилетних еврооблигаций CBOM-24 EUR. Выплата была проведена в НКО АО НРД в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу всех инвесторов, осуществляющих свои права владения через российскую депозитарную инфраструктуру (через центральный депозитарий/другие депозитарии РФ) по состоянию на 19.02.2024 г. в соответствии с эмиссионной документацией.

Выполнение платежных обязательств по Еврооблигациям остается приоритетом для МКБ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте: capital_markets@mkb.ru

