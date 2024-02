Минэкономразвития: рынок ГЧП составил 720 млрд рублей в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В прошедшем году Минэкономразвития подготовило проект поправок в закон о ГПЧ, благодаря которым появится возможность реализации проектов ГЧП в отношении реконструкции частных промышленных объектов и создания новых объектов промышленности на частной земле.

Цель поправок – оказание поддержки проектам в критически важных с точки зрения технологического суверенитета отраслях промышленности. Проекты должны соответствовать требованиям технологической таксономии, стоить не менее 10 млрд рублей, объем собственных средств инвестора в проекте должен быть не менее 20% от стоимости проекта.

«К настоящему времени нам уже поступили позиции по законопроекту от Минпромторга России, РСПП, ВЭБ.РФ и крупнейших госбанков. Законопроект вызвал интерес и концептуально поддерживается участниками рынка ГЧП. Все поступившие предложения будут рассмотрены, чтобы выработать взвешенное решение», – сказал Александр Киревнин, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития.

По предварительным данным показатели использования механизма ГЧП по стране в 2023 году перекрыли достижения 2021 года по объему законтрактованных инвестиций: 720 млрд рублей в 2023 году против 522 млрд в 2021 году. Киревнин выразил надежду, что итоговый подсчет покажет рекордные показатели 2022 года – около 960 млрд рублей.

«Исходя из данных 2023 года мы видим, что интерес к проектам ГЧП находится на высоком уровне. Рост законтрактованных инвестиций в проекты ГЧП в 2023 году по сравнению с 2021 годом составил + 38%. Отчасти этому способствовало принятие в 2023 году системного закона в сфере ГЧП, благодаря которому повысилась прозрачность механизма концессии и его инвестиционная привлекательность», –прокомментировал Киревнин.

При этом, по словам директора департамента, локомотивными отраслями, где сосредоточен наибольший объем инвестиций, в 2023 году стали – социальная сфера (38% от всех инвестиций – проекты по строительству кампусов и школ), сфера ЖКХ (34% от всех инвестиций) и на третьем месте транспортная сфера (25% от всех инвестиций – проекты по платным автодорогам и городскому электротранспорту).

Всего за всю историю ГЧП в России и с учетом предварительных данных за 2023 год находятся в стадии создания/эксплуатации или успешно завершены почти 4,2 тыс. концессионных соглашений и соглашений о ГЧП на сумму более 4,4 трлн рублей, из которых частные инвестиции составляют более 3,1 трлн рублей.

